快訊

「沒說未來不升三級！」 陳時中曝Omicron病毒量變化快

外銀渣打也給限量虎年發財水 16888瓶創意「瓶口吊繩」

經濟日報 / 記者楊筱筠／台北即時報導
渣打銀行的創意發財水附瓶口吊繩。圖/渣打銀行提供
渣打銀行的創意發財水附瓶口吊繩。圖/渣打銀行提供

迎接2022虎年，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）特別準備限量16,888瓶發財水致贈客戶。除了瓶身的外包裝以貴氣的紅色為基調，象徵新年好彩頭，更特別的是，考量疫情期間，大家口罩不離身，附上的瓶口吊繩可變身為口罩繩，如虎添翼旺整年，聚財、防疫、護健康，讓創意巧思更貼近客戶的心。

渣打銀行表示，經過銀行金庫加持的發財水，向來深受客戶喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物，每每接近年底就有許多客戶詢問。即日起，凡渣打銀行客戶蒞臨全台分行進行保單健檢或保險需求分析，即有機會獲得虎年限量版發財水，在新的一年沾財氣，虎虎生風好運氣。

國內多家金融業提供虎年發財水，包括永豐銀行今年準備超過3萬瓶發財水，以故宮典藏畫作的牡丹花為設計意象。

北富銀今年特別準備了40,888瓶發財水，外包裝以可愛的小老虎穿著俏皮的不倒翁外衣，代表財運如不倒翁般圓轉不絕一路發，小老虎頭上還點綴了代表「年年有餘」的小魚，2/7起就會對外發送，民眾到分行洽辦業務時即可索取。

渣打銀行 口罩 老虎 春節

延伸閱讀

疫情升溫雙鐵禁飲食？ 陳時中：戴好口罩就好

紫南宮農曆年發錢母、呷丁酒不取消 備齊5萬丁酒冷凍包

搭酒駕友人車上工被連坐開罰 他憑這一點告贏了

桃機防疫計程車司機確診+1！基隆妻兒3人居家隔離

相關新聞

LINE Pay保險服務再升級 攜保險公司一站集結多樣商品

LINE Pay持續深化生活金融應用場景，繼LINE Pay保險平台提供繳保費及疫苗險轉介服務後，保險服務改版再升級，新...

新台幣午盤暫收27.587元 升值2分

新台幣對美元今（18）日午盤暫收27.587元，升值2分，台北外匯市場成交金額9.42億美元。

將來銀行結盟關企「打群架」 總座：拚四年內損益兩平

第三家純網銀將來銀行確定於本周六（22日）進行試營運，預計3月底正式開業。對於將來銀行的經營目標，總經理許柏林今（18）...

純網銀將來銀行來了！董座：22日試營運 3月底開業

將來銀行董事長鍾福貴今（18）日表示，將來銀行將於本周六（22日）試營運，預計3月底正式開業。

凱基期貨MultiCharts12智能交易 推新年回饋活動

凱基期貨智能交易平台MultiCharts12推出後廣受投資人好評，更加碼推出新年回饋活動，在活動期間內透過凱基Mult...

元大銀行「虎你旺」 送限量招財小物

2022年虎年到來，元大銀行為讓客戶博得好兆頭、以虎虎生風的氣勢迎接嶄新的一年，特別準備限量8萬份的福虎發財水、限量1萬...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。