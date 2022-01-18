外銀渣打也給限量虎年發財水 16888瓶創意「瓶口吊繩」

迎接2022虎年，渣打國際商業銀行（以下稱「渣打銀行」）特別準備限量16,888瓶發財水致贈客戶。除了瓶身的外包裝以貴氣的紅色為基調，象徵新年好彩頭，更特別的是，考量疫情期間，大家口罩不離身，附上的瓶口吊繩可變身為口罩繩，如虎添翼旺整年，聚財、防疫、護健康，讓創意巧思更貼近客戶的心。

渣打銀行表示，經過銀行金庫加持的發財水，向來深受客戶喜愛，成為迎接新年好彩頭的幸運物，每每接近年底就有許多客戶詢問。即日起，凡渣打銀行客戶蒞臨全台分行進行保單健檢或保險需求分析，即有機會獲得虎年限量版發財水，在新的一年沾財氣，虎虎生風好運氣。

國內多家金融業提供虎年發財水，包括永豐銀行今年準備超過3萬瓶發財水，以故宮典藏畫作的牡丹花為設計意象。

北富銀今年特別準備了40,888瓶發財水，外包裝以可愛的小老虎穿著俏皮的不倒翁外衣，代表財運如不倒翁般圓轉不絕一路發，小老虎頭上還點綴了代表「年年有餘」的小魚，2/7起就會對外發送，民眾到分行洽辦業務時即可索取。