Omicron嚴峻 永豐金今宣布：啟動居家上班及異地備援

永豐金控（2890）今(18)日宣布，因應本次Omicron本土疫情，已啟動相關防疫措施，基於降低群聚風險，本週起先針對員工居住疫情熱區(桃園地區)以及同住家人自海外返台者優先居家辦公，後續視疫情變化調整居家辦公比例。同步針對無法居家備援的重要維運單位啟動異地備援，自1/24起陸續進駐。

銀行分行、證券分公司等營業單位除既有醫療口罩、面罩及隔板等防護外，加配手套、N95等防疫物資防杜感染風險。另為便利民眾農曆年前換新鈔，自下週起銀行分行將於ATM放置新鈔，疏解臨櫃換鈔人潮，降低群聚風險。

為加強防疫，恢復大樓門禁管制，謝絕外賓、訪客進入；宣導尾牙、餐敘活動延到春節後再視疫情狀況舉行；減少會議集結、改採線上方式進行，如需舉辦實體會議，應確實保持1.5公尺社交距離，並全程佩戴口罩；盤點防疫物資，加購手套及N95口罩；桃園熱區營業據點加強清消，增配N95口罩等防疫物資。

此外，為提升同仁疫苗覆蓋率，配合政府的疫苗施打政策，比照先前措施，提供第三劑疫苗2天有薪疫苗接種假，以提高同仁接種意願。相關防疫作為也會持續因應疫情發展機動調整。