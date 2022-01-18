群益期貨新商品 奈米指、奈米油成功註冊商標

群益期貨（6024）領先業界成為首家國外個股、國外指數的差價契約(CFD)期貨商，且至開業以來連續五年蟬聯業界第一，市占率超過五成，可交易商品於2021年再新增98檔，包含外匯類、商品類、美股類、港股類及國外指數類等差價契約商品。其中，國外指數包含道瓊工業指數、標普500指數、納斯達克100指數、德國DAX指數、日經225指數及恆生指數等。群益期貨取得「奈米金」商標註冊後，於2022年1月1日再取得「奈米指」、「奈米油」商標註冊成功。

國外指數與原油差價契約因其商品規格微小，最小單位分別為0.1及0.01手，為目前國外微型指數期貨規格的二至五分之一、小原油期貨規格的五十分之一，分別取名為奈米指、奈米油，只要不到100美元的資金，換算新台幣不到3,000元即可進行交易。群益期貨奈米系列商品幾大特色：一、商品規格彈性，投資人利用槓桿可以自行運用資金；二、無到期日，資金足夠則可長期持有，無須進行轉倉；三、雙向交易，可以先賣後買，亦可先買後賣，提供小資族、年輕族進入市場的友善投資管道。

群益期貨奈米金自開業以來交易量持續成長，2021年12月奈米金交易量更是創下歷史新高，達到所有槓桿保證金商品總交易量的28%，交易奈米金的投資人更是占總交易人數45%，由此可見投資人交易黃金的熱絡程度。

此外，群益期貨近期所舉辦的人機交易爭霸賽，更是發掘交易奈米金的市場贏家，群益期貨表示此贏家本身是實體黃金相關業者，對於黃金商品走勢有獨到見解，短短一個月的期間，交易奈米金獲利逾55萬美金，獲利率更高達37%。

農曆年間槓桿保證金商品(含奈米金、奈米油、奈米指、美股CFD)及海外期貨市場仍可進行交易，為此，群益期貨舉辦新春活動「2022虎力全開 新春不打烊」交易積點換好禮活動，客戶凡交易槓桿保證金商品滿5手或海期滿15點就有機會得到100元、500元、1,000元、2,000元面額的刮刮樂獎項、最新的iPhone13及多項社群分享好禮，中獎率100%，讓客戶在台股封關期間，仍能掌握全球市場行情，更舉辦一系列直播節目「群益情爆局 直播不打烊搶答送好禮」，讓客戶可以全家一起學投資及掌握國際市場行情，搶賺全球財富。