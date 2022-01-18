將來銀行結盟關企「打群架」 總座：拚四年內損益兩平

第三家純網銀將來銀行確定於本周六（22日）進行試營運，預計3月底正式開業。對於將來銀行的經營目標，總經理許柏林今（18）日指出，將來銀行的目標是，兩年內客戶達百萬、力拚四年內損益兩平。

將來銀行今日赴中央存保公司簽約，外界關注，將來銀行開業後的目標，許柏林首度表示，將來銀行兩年內要獲得百萬客戶，四年內損益兩平，另外，今年尚未有增資壓力，但明年將有增資計畫。

同為純網銀的LINE Bank上線九個月，目前累積約60.7萬客戶，率先開業、迄今營運逾一年的樂天銀行則是6.3萬戶，將來銀行雖然最晚開業，但挾帶中華電信、全聯、新光、凱基銀及關貿網路等強勢股東背景，被視為兼具電信、金融、零售通路優勢的「國家隊」，未來將與這些關企結盟「打群架」，而這也是將來銀行重要的獲客來源。

對於將來銀行如何在兩年內獲得百萬客戶，許柏林透露，將來銀行的股東非常多元，開始會與關企結盟，例如，股東之一的全聯PX Pay有超過800萬的用戶，中華電信也有破千萬客戶，可以透過API的串聯進行合作，假設關企1,000萬客戶，能獲客5%，就是50萬，獲客10%就是100萬。

具體做法是，透過一些優惠，像是鼓勵全聯PX Pay客戶，綁定將來銀行的簽帳金融卡、大家一起做一些共同推展，因為除了開戶，客戶的黏著度更為重要。

至於樂天銀行、LINE Bank推出的高利存款方案，許柏林表示，將來銀行也不會缺席，一定會推出高利存款專案，希望更多民眾可以享受優渥的存款利率。

許柏林透露，將來銀行自本周六起，將分三階段進行試營運，第一階段是專案員工30位做各種案例測試，極端驗證系統穩定性，過年後會有250個員工加入試營運行列，2月14日後，邀請協力廠商和員工親屬600人，合計1,000名，進行系統測試，三階段試營運結束後，預計3月底正式開業。

過去LINE Bank曾在開業時大當機，對此，許柏林信心滿滿表示，將來銀行不會這個問題、保證不塞車，經過內部壓力測試，一個小時可達兩萬筆交易。