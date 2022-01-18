聽新聞
test
0:00 / 0:00
純網銀將來銀行來了！董座：22日試營運 3月底開業
將來銀行董事長鍾福貴今（18）日表示，將來銀行將於本周六（22日）試營運，預計3月底正式開業。
鍾福貴指出，純網銀為24小時、全年無休服務，和傳統銀行有限時間服務有差別，因此，用戶體驗的方便性、資訊系統的安全性非常重要，內部採取三大措施，首先，系統建置時，網路建構資安防護網、除可即時監控，還可事後分析追查。
第二，透過第三方驗證資訊安全制度符合標準，2020年9月就申請ISO27001資訊安全管理系統國際認證，12月還有BS個人資料管理資訊國際認證，這兩項認證持續有效。
第三，今年5月成立資安處、並指派資安長曹志誠，以實際行動強調將來銀行非常重視資訊安全、不敢掉以輕心。
鍾福貴表示，將來銀行的股東是由本土企業組成，非常了解國內金融環境、也理解未來將面臨競爭壓力，一定會努力 導入金融科技，提供有創意的負責任的服務給民眾。同時也會重視公司治理、建構優質企業文化，讓公司永續經營。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言