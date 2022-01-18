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純網銀將來銀行來了！董座：22日試營運 3月底開業

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導
將來銀行今（18）日赴中央存保簽約。圖為將來銀行總經理許柏林（左起）、中央存保總經理蘇財源。 記者陳美君／攝影
將來銀行今（18）日赴中央存保簽約。圖為將來銀行總經理許柏林（左起）、中央存保總經理蘇財源。 記者陳美君／攝影

將來銀行董事長鍾福貴今（18）日表示，將來銀行將於本周六（22日）試營運，預計3月底正式開業。

鍾福貴指出，純網銀為24小時、全年無休服務，和傳統銀行有限時間服務有差別，因此，用戶體驗的方便性、資訊系統的安全性非常重要，內部採取三大措施，首先，系統建置時，網路建構資安防護網、除可即時監控，還可事後分析追查。

第二，透過第三方驗證資訊安全制度符合標準，2020年9月就申請ISO27001資訊安全管理系統國際認證，12月還有BS個人資料管理資訊國際認證，這兩項認證持續有效。

第三，今年5月成立資安處、並指派資安長曹志誠，以實際行動強調將來銀行非常重視資訊安全、不敢掉以輕心。

鍾福貴表示，將來銀行的股東是由本土企業組成，非常了解國內金融環境、也理解未來將面臨競爭壓力，一定會努力 導入金融科技，提供有創意的負責任的服務給民眾。同時也會重視公司治理、建構優質企業文化，讓公司永續經營。

將來銀行 資安

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