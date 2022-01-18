元大銀行「虎你旺」 送限量招財小物

2022年虎年到來，元大銀行為讓客戶博得好兆頭、以虎虎生風的氣勢迎接嶄新的一年，特別準備限量8萬份的福虎發財水、限量1萬2千份的金元寶贈送給客戶，完成理財活動再贈送「虎你旺」限定撲滿。

元大銀行發財水以福虎圖騰設計，寓意虎年添福運、財富豐收；金元寶是財富的標誌，也是居家求財求福鎮宅安定的富貴吉祥物。自2022年1月18日起，客戶只要蒞臨元大銀行各分行就可獲得發財水或金元寶1份。此外，自即日起至2022年3月31日止，元大銀行推出「如虎添益」理財活動，無論新客戶或既有客戶皆可參加，客戶完成指定任務並填寫理財問卷，可獲得限量發行象徵聚財招財「虎你旺」撲滿1個。

虎年即將報到，不少上班族年終獎金已入袋，孩童們最開心的是即將可以領到紅包，越來越多家長善用發紅包的時機，與孩子一起討論如何管理壓歲錢，元大銀行建議可透過定期定額方式，長期投資鎖定配發高股利的優質龍頭企業基金，趁早讓時間發揮複利的效果，親子間也有更多實踐理財的機會。

除限量招財小物，自即日起至2022年6月30日止，客戶亦可參加「好想薦您」活動，凡客戶推薦親友成為全新財富管理會員並達活動條件，客戶與親友皆可依活動規則獲得會員點或富聚點點數，最高可享鑽金智富卡會員市值10,000元生日禮、全年365杯咖啡招待等優質權益或兌換相關好禮。