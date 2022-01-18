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通膨全面來襲 法人：實質資產具抵抗力

經濟日報 / 記者廖賢龍／即時報導
過去20年各類資產的含息報酬及股利率表現。資料來源：彭博資訊。
過去20年各類資產的含息報酬及股利率表現。資料來源：彭博資訊。

新冠肺炎肆虐全球兩年，變異病毒不斷出現，考驗著人類對於病毒的抵抗力，而新冠疫情的後遺症-通膨，也讓每個人的錢包變得越來越薄。身體要打疫苗來產生抵抗力，通膨時期，要如何讓資產也產生防護力呢？法人表示，依據歷史經驗，實質資產就是通膨循環時期，具有抵抗能力機會的投資選項，讓投資組合產生有如打疫苗般的優質防禦力。

元大投信表示，對於擔心資產被「通膨巨獸」吃掉的投資人，可適當調整自己的投資布局，以因應通膨環境對資產價格帶來的對應變化，例如擁有實體資產的行業就是一個通膨環境下，很有機會的投資選項。

實質資產行業可以簡單分為兩大類，一類是收益型資產，包括：REITs、公用事業、基礎建設；另一類則是原物料資產，包括：能源、金屬礦產與農產品資源的公司。在全球央行貨幣政策轉向的過程中，市場波動難免，市場資金有機會流入收益型資產，尋求避險管道，但央行進入升息循環，也代表許多原物料價格也在走升，此時，對許多原物料資產則是相當有利的狀況。

因此，在投資布局上，如果能夠依據市場議題與波動情況，在收益型資產與原物料資產間，做進退有據的投資布局調整，就有機會為自己的投資資產，做好多元布局、有攻有守的投資配置。

從數據上來看，許多實質資產行情長期都有很好的股價與收益表現，甚至較整體市場平均更勝一籌。例如，在過去20年全球REITs的年化含息報酬率就高達19.08%，優於美股和全球股市的12.03%與6.57%，而股利率也以4.1%的高水準明顯勝出。至於公用事業股票，雖然在投資報酬率上沒那麼突出，但長期平均股利率也達到3.9%，對於追求穩健收益的投資人，也是相當值得持有的資產類別。

元大實質多重資產基金研究團隊表示，面對升息環境，金融資產的波動度勢必提高，在操作策略上，管理波動風險應是投資人現階段的首要目標，採取多元資產佈局有其必要性，並可透過增持在升息初期背景下，易有相對突出表現的投資標的，藉此獲取更多的報酬機會來源，如REITs、公用事業、基礎建設和能源類股等，而且經由機動的調整配置，達到有攻有守的投資目標。

通膨 原物料

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