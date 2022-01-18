金虎年迎福氣 國泰投信基金申購限時優惠大放送

金虎年即將到來，不少民眾期待能領到眉開眼笑的年終獎金，也期盼新春拿到大紅包，讓新年荷包滿滿，但如何聰明運用資金，讓新的一年能福到、財到、好運到？國泰投信說，不妨透過定期定額、單筆及逢低加碼分批佈局基金，為金虎年理財規劃打響第一炮。

即日起至2月28日，國泰投信歡迎民眾參加「虎氣沖天，財氣滿載」國泰投信全系列基金(不含ETF)的限時優惠，定期定額投資享有終身0手續費，單筆申購(含轉申購)且採電子交易可享0.3%優惠，而新申請電子交易戶且成功開戶者，還送100點紅利點數，讓民眾一機在手輕鬆投資全世界，虎年財氣滿載。

通貨膨脹議題及全球央行的貨幣政策動向是2022年市場關注的焦點。國泰投信表示，今(2022)年全球將步入史上首次的升級版通膨型經濟成長，即便供應鏈短缺緩解，但需求亦同步持續擴張，企業為提升產能而提高資本支出，預期第2季後有機會迎來全面性景氣擴張。至於何謂升級版？疫情衝擊下，不少產業的供應鏈受創而被迫轉型，也帶動結合科技的新型態產業出現，形成產業升級的通膨型成長，今年景氣有望再向上。

在升級版通膨型經濟成長下，預期各產業將遍地開花，不管是與電動車、5G等科技或ESG、綠能相關的長線成長型標的，或是有機會在升息階段落後補漲的金融股等防禦型標的，都將百花齊放。總結2022年，與其鎖定投資特定區域，選對產業更為關鍵，在升級版通膨型經濟成長的脈絡下，許多產業正在創造新時代，也預示未來的成長可期。

疫情大幅改變人們的生活型態，居家上班、在家上學、遠端會議、遠端上課等成了家常便飯，人們生活更離不開網路，因此，國泰投信持續優化數位服務，提供快速的行動開戶服務，只要上午開戶，最快當天下午就能交易，讓投資人行動開戶、手機下單一指就Go！