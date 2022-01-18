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升息意味經濟向好 AI機器人基金錢景佳

經濟日報 / 記者王皓正／即時報導
圖為AI機器人示意圖。圖片來源/ingimage
圖為AI機器人示意圖。圖片來源/ingimage

台新SG全球AI機器人精選ETF基金經理人王嘉豪表示，聯準會（Fed）近期公布上次開會的會議紀錄顯示，經濟走強和通膨上揚，可能導致升息比先前預期更早、升息步調也更快，導致全球股市大幅回檔，不過，升息也意味經濟及就業走勢向上，基本面的上揚有利股市的反彈。且就歷史經驗來看，2004-2006升息前後及2015-2018升息前，全球中小型股表現更勝大型股，具破壞式創新利基的中小型成長股漲升行情看好，可望帶動AI機器人相關基金大發利市。

王嘉豪指出，所謂破壞式創新，就是將產品和服務透過科技性的創新，顛覆對產業和地域的慣性，以較低價格、更聰明、方便和簡易的方式提供，突破現有市場的預期，找到新的立足點(如新的商業模式和技術能力等)，並形成新常態。當企業認知到生死存亡，破壞式創新的急迫性與必要性更顯重要，因為企業才能面對新的挑戰和機會，而數位轉型與科技革命帶來的經濟動能相當強勁，未來3~5年會持續反應在優質企業的營收與獲利擴張上。

王嘉豪表示，2021年初市場對疫情、通膨和聯準會縮表的擔憂，促使資金往大型股和價值股靠攏，但自去年6月以來，隨疫情降溫和經濟重啟，且市場priced in升息預期，週期性的動能發揮作用，資金從價值股轉向利基型的中小成長股。就產業趨勢來看，未來以5G、半導體、軟體、網路行銷和零售、AI機器人等具長線成長爆發力。

王嘉豪指出，AI機器人為例，在數位化時代來臨下，各大企業為了達到足以與對手競爭的作業效率，紛紛採納機器人科技或更大規模的自動化，帶動機器人產業的爆炸性成長。而在後疫情時代下，為減少人類群聚感染，機器人更發揮重要的替代角色。分析師估計，由於自動化的需求增加，電子商務產業的發展等推進因素，促使自主移動機器人(AMR)的急速成長，全球自主移動機器人市場在2019年產值達293億美元，預計到2030年將激增至2,206億美元，2020年～2030年間預測將以18.3%的年複合成長率大幅成長。

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