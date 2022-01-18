南山宣布六大防疫措施 內勤施打第三劑疫苗享2日有薪假

南山人壽今（18）日宣布，因應國內疫情發展，將採取最新六大防疫措施，其中包括提高居家辦公比例至20%，以及鼓勵同仁施打第三劑疫苗，將提供內勤同仁2日有薪疫苗接種假。

南山人壽今日宣布的六大防疫措施如下：

第一，自去年5月啟動異地辦公模式迄今，目前異地辦公比例約10%；另自即日起，提高居家辦公比例至20%，同時採取分流彈性上下班機制，將視疫情狀況分批增加異地/居家辦公人數。

第二，鼓勵施打第三劑疫苗，提供內勤同仁2日有薪疫苗接種假。

第三，各業務通訊處設立防疫組長機制，提供業務夥伴「通訊處防疫措施建議指引」，鼓勵使用遠距投保及各項e化工具，降低接觸風險；並提供業務夥伴疫苗險補助與確診關懷金。

第四，會議採線上方式進行，降低實體會議比例。

第五，持續關懷員工身體狀況，定期追蹤有無確診個案之接觸史，並立即請其配合居家自主健康管理。

第六，本公司全台各客戶服務櫃檯均自去年起加裝防疫擋板，所有客服櫃台人員全程配戴口罩及防護面罩，服務過程均確實落實防疫措施。

南山人壽指出，將持續配合政府防疫規定，視疫情等級即時研議調整公司整體防疫措施之強度，以「維護同仁健康與安全」及「確保營運與服務不中斷」為防疫措施的首要目標。