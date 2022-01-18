保戶注意！類全委保單三大亂象 金管會要出手了

全球資金盛宴推升2021年投資型保單熱賣潮，全年大賣5,774億元創史上新高、年增更達近七成，其中又以類全委保單佔近9成最夯，但熱賣保單也衍生三大亂象，包括壽險和投信業全委關係錯置、全委帳戶的目標贖回設計、及配息機制衍生糾紛，金管會將出手控管。

金管會研擬將在第二季修改投資型保單連結投資標的規定，將設三大禁令，一是禁止全委帳戶有「目標贖回」設計，二是禁止投資國內槓桿、或反向ETF（指數股票型基金），三是禁止投資非投資等級債券，一律得BBB+以上的投資等級債券。

壽險業者認為，此舉恐讓類全委保單投報率大降，年化收益率恐大跌。

目前市場熱賣的投資型保單有兩大類，一是號稱用小錢就可找投信專家操盤的類全委保單；另一種是傳統投資型保單，保戶自己自選投資標的、自己操盤，投資標的五花八門。

官員說，近年類全委保單熱賣，這種保單連結到投信操盤的全委帳戶，衍生三大亂象，亂象一，壽險業和投信的全委關係錯置。

「全委關係應該是保險公司擬定好投資策略、方針，再交給投信執行，但現在似乎倒過來了」，該官員說，從最近幾個審查案子中發現，都是投信業者在說明（投資策略），壽險業者都在旁邊聽，連避險策略都是投信業者做。

該官員說，壽險業是全委關係中的委託人，應該要告訴受託人（投信業）用何種策略方針管理資產，但現在似乎是投信弄了一個投資架構、再去跟壽險業合作，「壽險業者簡直被投信牽著鼻子走」。

這種架構在保險局眼中，就如同過去的結構型商品，投資銀行找發行通路，找上了壽險業合作，壽險業者就幫投行賣商品，這種模式似乎也複製在類全委保單上，變成好像壽險業在幫投信賣商品了。

第二大亂象是，金管會發現有業者的類全委帳戶中有「目標贖回設計」，只要到了約定目標報酬，整個帳戶就不再投資，投資組合全部轉換成現金，因業者也沒有提供其他標的供保戶轉換，等於鼓勵保戶贖回，只要保戶一贖回，該保單就結束。

「保戶買投資型保單應該是為了保險而非投資，這種到了『目標』就提前結束出場，與保單商品特性不符」，該官員說，未來金管會將禁止全委帳戶有目標贖回設計。

第三亂象是配息機制。類全委保單中最熱賣的是「月月配息」，符合台灣人喜歡領息的特性，配息多有兩筆，一筆是配本金，另一筆是配本金上漲的報酬（約定一定淨值以上加碼配息），因每月撥回可能來自本金，會讓保戶資產累積打折，投資的複利效果也會消失。

官員說，這部分牽涉到是否有跟保戶將風險講清楚，金管會將研擬如何加強風險資訊揭露和說明義務。