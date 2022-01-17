公股行庫海外分行人員染疫 輕症休養不吃藥就痊癒

新種病毒Omicron席捲全球再掀新冠疫情高峰，也導致國銀海外分行人員因所在國疫情嚴峻難以倖免，銀行除了依規定海外分行人員確診也要統計彙報金管會之外，疫情熱區國家或城市的分行，則是早已啟動居家辦公，尤以美國紐約與澳洲為最。

不過，本波染疫災情中還稍可慶幸的是，因為行員多已完整接種新冠疫苗，因此即使感染Omicron，幾乎都是輕症，而且國外醫院不收治輕症病患，所以不幸染疫的行員就只能在家休養，「休養一周後，沒吃藥也痊癒了」。

兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行高層主管表示，歐美澳洲等多國因為Omicron病毒感染力強，每天確診數驚人，美國甚至還有一日破百萬確診，因此兆豐銀在美國四家分行行員也繃緊神經，像熱區的紐約分行就已經居家辦公，澳洲地區分行也是居家辦公。

這位主管表示，根據行員掌握狀況，Omicron染疫後並不會發燒，所以每天量額溫對把關Omicron是無效的，因此分行人員只要發現有咳嗽、喉嚨不舒服，就會自主居家，避免可能染疫影響同仁。

台企銀（2834）紐約分行也有行員不幸「中獎」，台企銀表示，確診同仁這次農曆新年假期當然不可能回台灣過年，其他海外人員要回台灣過年一定要通報總行，分行經理人返國休假則須先經總行核准，若有行員同住親友自海外返國，也要求通報人力資源處，遵守中央防疫規範。