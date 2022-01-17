3大利多齊聚 去年企業籌資達1.05兆元創史上新高

受台商大規模回台設廠、電子產業獲利提升、及台股行情熱，三大利多帶動國內企業籌資需求大增。據金管會統計，2021年全年企業籌資件數422件、籌資總額達1兆500億元創史上新高，較2022年各年增15%、及3.4%。

證期局官員分析，企業募資金額一路飆高，有三大主因，一是受中美貿易戰持續發酵，台商大規模回台設廠，尤其是半導體和電子零組件電子廠設廠的籌資需求大。

二是電子業去年獲利好，也增加募資意願，三是台股好，股價提升，各企業也因行情好、募資價格走高，紛紛申請募資，官員說「今年審增資案時候就發現，過去十年都沒募資過的企業，都跑來申請募資了」。

募資包括現金增資和公司債，官員說，就去年來看，募資仍以現增為多，主要是公司債做為籌資工具，但實質利率可能會把銀行借款還高，因此企業仍以現增為多。

據金管會統計，去年國內募資額9,460.4億元、加上海外募資1,039.93億元，總籌資金額達1兆500億元創史上新高，也顯示9成募資額都是以國內為主。

業者說，企業以國內募資為主，是因營運地都在台灣，也反映國內經濟復甦且國外受疫情影響所致。

值得關注的是，2021年公開發行公司辦理國內現增及發公司債的資金用途，以用於擴充廠房設備達2938.1億元、佔比3成創近十年新高，顯示國內經濟環境已正向發展，企業有擴大營運及生產規模的需求所致。

據數據顯示，2021年企業增資後的資金用途，仍以償還借款額4611.3億元、佔比48.5%最高，但已跌破五成，較2020年佔比57.86%少了9.37個百分點，也是近三年新低，顯示企業籌資不再急著還債，反有較高意願去擴廠。

2021年籌資後用於擴充廠房設備比重達30.9%、充實營運資金佔比達15.03%，合計近46%，與企業還債比例相近。

業者認為，看好2022年中美貿易戰引發台商回台效應持續，再加上企業獲利、和股市續航下，企業籌資潮仍會持續。