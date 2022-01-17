快訊

疫情燒兩年 輝瑞執行長預測：人們有望「很快」恢復正常生活

3大利多齊聚 去年企業籌資達1.05兆元創史上新高

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
金管會。（本報系資料庫）
金管會。（本報系資料庫）

台商大規模回台設廠、電子產業獲利提升、及台股行情熱，三大利多帶動國內企業籌資需求大增。據金管會統計，2021年全年企業籌資件數422件、籌資總額達1兆500億元創史上新高，較2022年各年增15%、及3.4%。

證期局官員分析，企業募資金額一路飆高，有三大主因，一是受中美貿易戰持續發酵，台商大規模回台設廠，尤其是半導體和電子零組件電子廠設廠的籌資需求大。

二是電子業去年獲利好，也增加募資意願，三是台股好，股價提升，各企業也因行情好、募資價格走高，紛紛申請募資，官員說「今年審增資案時候就發現，過去十年都沒募資過的企業，都跑來申請募資了」。

募資包括現金增資和公司債，官員說，就去年來看，募資仍以現增為多，主要是公司債做為籌資工具，但實質利率可能會把銀行借款還高，因此企業仍以現增為多。

據金管會統計，去年國內募資額9,460.4億元、加上海外募資1,039.93億元，總籌資金額達1兆500億元創史上新高，也顯示9成募資額都是以國內為主。

業者說，企業以國內募資為主，是因營運地都在台灣，也反映國內經濟復甦且國外受疫情影響所致。

值得關注的是，2021年公開發行公司辦理國內現增及發公司債的資金用途，以用於擴充廠房設備達2938.1億元、佔比3成創近十年新高，顯示國內經濟環境已正向發展，企業有擴大營運及生產規模的需求所致。

據數據顯示，2021年企業增資後的資金用途，仍以償還借款額4611.3億元、佔比48.5%最高，但已跌破五成，較2020年佔比57.86%少了9.37個百分點，也是近三年新低，顯示企業籌資不再急著還債，反有較高意願去擴廠。

2021年籌資後用於擴充廠房設備比重達30.9%、充實營運資金佔比達15.03%，合計近46%，與企業還債比例相近。

業者認為，看好2022年中美貿易戰引發台商回台效應持續，再加上企業獲利、和股市續航下，企業籌資潮仍會持續。

台商 台股 金管會 電子業 募資

延伸閱讀

台股挑戰18619點新高 法人：「兩類股」將成攻堅主流

亞系外資看好台股四題材 點名買進台積電、聯電等9檔

台積電688元新天價 台股盤中漲132點站上18500點

半導體、電子股盤中走揚 法人：兩族群仍有輪動機會

相關新聞

高收債基金掰了！投資型保單連結標的 金管會下兩禁令

喜歡自己操盤、自己挑投資標的的保戶注意了，未來投資型保單連結的投資標的將大調整。

金融機構首例！兆豐銀廣發快篩劑 確保員工年後安全上班

新冠疫情新種病毒Omicron造成的本土群聚持續擴散，從桃園延燒至雙北、基、竹，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行決定，為...

股匯雙漲！新台幣匯率升1.7分 收27.607元

新台幣兌美元匯率今（17）日以27.607元作收，升值1.7分，台北外匯經紀公司成交金額為10.83億美元。今日上午新台...

疫情衝擊、公債殖利率走低 壽險業去年業績「三衰」

國人偏愛買保險，但根據壽險公會統計，去年(2021)全年，壽險業業績表現明顯衰退，除受新冠肺炎疫情影響，配合居家防疫措施...

永豐銀限量3天發3萬瓶發財水 三招教你怎麼用

喜迎虎年，永豐銀行今（17）日推出三款新春開運小物，其中限量3萬瓶的發財水，限定農曆春節前三個營業日、1月26日到1月2...

合庫提升防疫規格 總行比照三級警戒

新冠肺炎本土疫情持續擴大，金融業嚴陣以待；國內分行數高達270家、稱冠同業的合作金庫銀行今（17）日下午召開防疫工作小組...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。