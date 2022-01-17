高收債基金掰了！投資型保單連結標的 金管會下兩禁令
喜歡自己操盤、自己挑投資標的的保戶注意了，未來投資型保單連結的投資標的將大調整。
金管會研擬對投資型保單連結標的下兩大禁令，一是禁止連結國內槓桿、或反向ETF（指數股票型基金），只准連結原型ETF，二是禁止連結非投資等級債券基金，一律得BBB+以上的投資等級債券。
金管會第二季將發布相關規範，調整投資型保單連結標的；壽險業者說，減少較高投資風險的投資標的，可能會降低保單投資報酬率，但保戶權益更有保障。
目前市場熱賣的投資型保單有兩大類，一是號稱用小錢就可找投信專家操盤的類全委保單，另一種是傳統投資型保單，保戶自己自選投資標的，自己操盤，這類投資標的五花八門。
目前投資型保單可連結投資標的，允許連結非投資等級債券基金（原稱高收債基金）、連國內槓桿或反向ETF，都可以是保戶自選資產池中的投資標的。
金管會官員說，目前都已要求保險公司去國外得買「投資等級債」，依此邏輯，風險承擔能力較弱的保戶，怎麼可以投資「非投資等級」呢？
其次，目前連結標的中，也已禁止連結境外槓桿或反向ETF，為了監理一致性，因此也將禁止投資標的包括境內槓桿或反向ETF，只能連結原型ETF。
官員也說，槓桿或反向ETF主要都是藉操作期貨，達到正向或反向倍數目標，風險屬性和操作策略與一般傳統ETF不同，投資風險較高，加上投資型保單的投資損益全都由保戶自行承擔，因此投資標的池中，禁止有槓桿或反向ETF。
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