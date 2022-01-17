合庫提升防疫規格 總行比照三級警戒

新冠肺炎本土疫情持續擴大，金融業嚴陣以待；國內分行數高達270家、稱冠同業的合作金庫銀行今（17）日下午召開防疫工作小組會議，研擬四大防疫因應措施，其中包括：定義熱點地區分行、全面提升防疫規格，總行大樓比照三級警戒加強防疫措施，每周一、四定期召開緊急應變小組會議，並由總經理主持。

合庫銀今日宣布四大防疫因應措施，首先，定義熱點地區分行，足跡重疊及確診率高之地區，依目前疫調現況將桃園市區域內分行定為熱點地區分行（共計20家分行）。

第二，針對熱點地區分行及央行指定換鈔的營業單位全面提升防疫規格，包含：

2.落實執行客戶來行實聯制、量體溫、戴口罩、噴酒精等防疫工作。

3.因應換新鈔需求(1/24-1/28)，央行經指定的31處換鈔據點除設置專櫃外，專櫃人員應佩戴面罩及護目鏡，並規劃客戶進出動線(可參照辦理勞工紓困貸款之動線)，避免群聚並保持社交距離。另建請熱點地區分行與客戶接觸之第一線人員亦應佩戴面罩。

4.熱點地區分行之外訪及公務行程宜視重要性或急要性安排，儘量減少不必要且非業務相關之活動。