合庫提升防疫規格 總行比照三級警戒
新冠肺炎本土疫情持續擴大，金融業嚴陣以待；國內分行數高達270家、稱冠同業的合作金庫銀行今（17）日下午召開防疫工作小組會議，研擬四大防疫因應措施，其中包括：定義熱點地區分行、全面提升防疫規格，總行大樓比照三級警戒加強防疫措施，每周一、四定期召開緊急應變小組會議，並由總經理主持。
合庫銀今日宣布四大防疫因應措施，首先，定義熱點地區分行，足跡重疊及確診率高之地區，依目前疫調現況將桃園市區域內分行定為熱點地區分行（共計20家分行）。
第二，針對熱點地區分行及央行指定換鈔的營業單位全面提升防疫規格，包含：
1.提供充足防疫物資(包含口罩、面罩、眼罩、酒精等)，清消頻率比照三級警戒時辦理。
2.落實執行客戶來行實聯制、量體溫、戴口罩、噴酒精等防疫工作。
3.因應換新鈔需求(1/24-1/28)，央行經指定的31處換鈔據點除設置專櫃外，專櫃人員應佩戴面罩及護目鏡，並規劃客戶進出動線(可參照辦理勞工紓困貸款之動線)，避免群聚並保持社交距離。另建請熱點地區分行與客戶接觸之第一線人員亦應佩戴面罩。
4.熱點地區分行之外訪及公務行程宜視重要性或急要性安排，儘量減少不必要且非業務相關之活動。
三、總行大樓比照三級警戒，自1月18日起加強防疫措施，包括：
1.大樓訪客及委外廠商移至B棟；倘訪客有進入大樓之需要，應通報行管部許可後為之。
2.總行電梯實施南北側分流措施；總行單位人員分流上班。
3.員工餐廳(B棟五樓)不開放內用，改以餐盒打包回自己座位用餐。
4.暫停總行B棟教育訓練及各項球類、瑜珈等社團活動。
第四，全行事項
1.教育訓練改以視訊方式辦理，無法採行視訊者延後辦理。
2.尚未舉辦尾牙聚餐活動者先延後辦理，並待農曆年後視疫情狀況再決定是否辦理。
3.再次發函重申請各單位主管柔性勸導同仁儘速施打疫苗，並宣導同仁務必依規據實回報各項疫調結果(如共同生活者有接觸確診者或曾於確診者進出之公共場所等)。
4.每周一、四定期召開緊急應變小組會議（總經理主持），並視疫情變化機動性以視訊、通訊軟體連線，滾動式調整各項防疫措施。
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