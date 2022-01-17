新壽首創外掛式空污保單 獨家肺部特定保障

新冠病毒危害，加上環境品質惡化，導致呼吸系統及循環系統相關的手術，近十年來成長50%以上，全球性的空氣污染，早已使得國人生活環境及健康品質因此付出代價；對此，新光人壽推出新一代獨家外掛式空污保單「 新光人壽非常健康終身健康保險附加條款」（以下簡稱「非常健康」），可附加在新壽指定的終身醫療險上，讓保戶可以享有與時俱進的醫療保障。

新光人壽表示，「非常健康」提供特定住院日額保險金、特定手術醫療保險金及特定疾病保險金等醫療保障，強化呼吸及循環系統疾病防護，提供10/15/20年期等三種繳費年期，開放0歲至65歲投保。

保單具有四大特色：

2.首家納入二大肺部特定疾病給付，「非常健康」提供三項重大傷病及三項空污相關特定疾病等六項特定疾病保障，是業界首張提供「肺部纖維化」及「慢性阻塞性肺病（重度）」等兩大肺部特定疾病的商品。只要經醫師診斷確定後，即一次給付住院醫療日額25倍的「特定疾病保險金」，補強肺部疾病防護。

3.呼吸或循環系統疾病住院加倍給付，凡住院經醫師診斷符合「國際疾病傷害及死因分類標準」第十版（ICD-10-CM）歸屬於循環系統疾病或呼吸系統疾病者，再提供住院醫療日額1倍的「特定住院日額保險金」，同一次住院期間，最高可給付30日。

4.呼吸或循環系統219項特定手術加倍給付，提供住院醫療日額1~73倍不等的「特定手術醫療保險金」，心肺保障更到位。