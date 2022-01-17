金融機構首例！兆豐銀全員農曆年假後「先做快篩」才准上班

新冠疫情新種病毒Omicron造成的本土群聚持續擴散，從桃園延燒至雙北、基、竹，兆豐金控（2886）旗下兆豐銀行決定，為避免農曆年假期間的群聚風險，通令全行行員年假結束返回崗位上班之前，一律先做快篩並回報，以防有行員染疫威脅職場安全。

兆豐銀要求全員不分內外勤、前台、後台人員，年後回來上班要先取得快篩陰性結果，才可進入工作場域上班，此舉開出金融機構首例，後續是否會有其他金融機構跟進值得觀察。

兆豐銀已經著手安排快篩試劑採購，將在放年假之前發放給全體行員，讓行員在假期結束前做快篩，確認陰性才可到班，希望藉此杜絕年假期間人員足跡活動難以掌握的染疫風險。

另外，兆豐銀一直都有實施分流上班，並未因三級警戒降級而取消，至於其他防疫措施包括分組居家與異地辦公等，兆豐銀則是都已做好準備，包括異地辦公處所與人員安排，但實際啟動則要視疫情變化機動因應。