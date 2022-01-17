華南搶攻走春出遊商機 國旅住宿刷滿3000送現金券

農曆春節年假長達九天，看好連假走春出遊商機，華南銀行加碼國內旅遊優惠，3月底前至全台旅行社、 飯店、訂房網，刷華南銀行信用卡累積消費滿3,000元以上，登錄最高送500元統一超商現金抵用券；累積消費5萬元以上，登錄送20吋亮麗行李箱。

華南銀行表示，至雄獅旅遊預訂國內住宿，另享單筆2,000元現折200元優惠，最高現折400元；持嘟嘟房聯名卡除享嘟嘟房臨時停車費六折優惠外，國內飯店住宿、訂房網、加油還可享 5%現金回饋，每期帳單回饋上限 500 元。

為鼓勵刷卡消費，4月底前持華南銀行信用卡新增一般消費單筆888元以上累積滿 額，另享「樂刷 888 滿額享好康」活動，可兌換 Dyson 涼風空氣清淨機、量販/百貨即享券、遠東百貨禮券、西堤牛排餐券、紅利點數最高10萬點。

新申辦消費滿額還可參加「首刷好禮六選一」活動，實體通路申辦核卡45天內新增一般消費五筆888元或累積滿5,888元、線上申辦核卡45天內新增一般消費兩 筆888元或累積滿 2,888 元，即享好禮六選一，包括麥飯石不沾平煎鍋、手持直立吸塵器、9 吋渦輪循環扇、手持蒸氣燙衣機、20 吋亮麗行李箱或 300 元刷卡金。