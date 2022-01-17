群益證與東吳大學產學攜手 積極培養金融人才

群益證與東吳大學共同開辦「資本巿場實務與操作」，於17日舉辦「專題競賽期末成果發表會」，在激烈的成果發表競賽中，由雙方專業講師評選，提供高額獎學金，鼓勵獲獎的傑出優良學生。本次產學合作目的希望透過實務課程分享，提前使學生將理論與實務相結合，以提升學生的就業競爭力。

群益金鼎證券「產學合作」計畫於去年10月21日於東吳大學城中校區進行產學合作簽約儀式，簽署為期三年(2021年10月1日至2024年9月30日)之「產學合作備忘錄」。

群益金鼎證券董事長王濬智率領各部門高階主管親自參與，訂定課程為「資本巿場實務與操作」，自去年9月27至今年1月17日近四個月，傳授第一手的市場實務經驗，並於日前安排全體學員赴群益總公司進行企業參訪，讓學員能實地了解業界各部門業務內容及工作環境。

群益金鼎證券指出，此計畫一系列實務課程都是公司高階主管親自授課，帶領學員學習專業金融知識、業務開發、團隊合作、實務講解，讓同學在學中做、做中學，真正落實教育訓練合一，也期許同學在學習期間發掘自己的潛力及提升自我含金量。

王濬智勉勵學生，應隨時留意並了解全球財經、政治時事，加強語言能力、溝通協調能力，不管未來是否從事證券產業，都是進入職場重要的能力。希望透過這樣的產學合作讓學生將金融理論與實務進行整合，共同讓台灣大專院校學生整體金融水平顯著提升。最後，他勉勵同學勿自我畫地自限，應透過多方嘗試來因應瞬息萬變的金融領域。