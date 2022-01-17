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疫情衝擊、公債殖利率走低 壽險業去年業績「三衰」

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導
國人偏愛買保險，但根據壽險公會統計，去年(2021)全年，壽險業業績表現明顯衰退。示意圖／ingimage
國人偏愛買保險，但根據壽險公會統計，去年(2021)全年，壽險業業績表現明顯衰退。示意圖／ingimage

國人偏愛買保險，但根據壽險公會統計，去年(2021)全年，壽險業業績表現明顯衰退，除受新冠肺炎疫情影響，配合居家防疫措施，業務員銷售受影響外，傳統型保險商品受公債殖利率走低，各月宣告利率普遍走低或維持不變，也是關鍵主因。

壽險公會今（17）日公布最新統計，去年全年，壽險業總保費收入達2兆6,484.84億元，年減12.5%；其中初年度保費收入7,315.25億元，年減6.7%，傳統型保費收入維持大於投資型保費收入；續年度保費收入為1兆9,169.58億元，年減14.5%。

另外，投資型保險商品初年度保費收入2,609.4億元，占全險初年度保費收入的35.7%，2020年同期投資型保險初年度保費收入則占26.4%。

壽險公會指出，去年壽險業業績表現，除因受新冠肺炎疫情衝擊，配合居家防疫措施，業務員銷售受影響外，在傳統型保險商品部分，隨公債殖利率走低，去年各月宣告利率普遍走低或維持不變，使去年12月傳統型初年度保費收入年減18.4%。

在投資型保險商品方面，受惠於新台幣對美元仍處強勢地位、上半年資本市場熱絡影響，去年12月投資型初年度保費收入相較前年同期增加26%。

此外，壽險業初年度保費收入7,315.25億元中，各個通路業績，壽險公司本身行銷體系占34.9%；銀行經代保代通路占53.48%；傳統保險經紀人、保險代理人占11.62%。銀行經代保代通路的初年度保費收入占比，高於壽險公司自身行銷體系通路。

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