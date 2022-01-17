國泰證券2021台股定期定額150億締新猷 兩年成長14倍

「存股」近年來蔚為風潮，已然成為一項全民投資運動，根據證交所統計數據，2021年1至11月國人透過證券商台股定期定額投資金額達360億元，全年可突破400億元大關，較前一年171億元大增1.3倍，增加金額遠超過200億元。國泰證券聆聽投資人心聲，積極推動定期定額買台股服務獲得客戶廣大迴響，國泰證券台股定期定額扣款金額2021年達150億元，較2019年相較，兩年成長14倍，占總市占率近4成。

2017年主管機關正式開放國內證券商提供投資人定期定額買台股的服務，國泰證券為首批提供服務之業者，總是思考「什麼樣的投資服務，才真正適切投資人的需求」，而當時全球金融正處於低利率水平環境，國內市場更呈現著年輕人低薪無法參與台股資本市場的低迷氛圍。國泰證券發現市場現象，積極尋找解決「沒錢、沒時間」投資痛點的最適服務，推出當時業界無須經過視訊認證即能「全線上」開立台股證券戶的線上開戶服務，以及推出低申購門檻的台股定期定額服務，協助客戶以少少的資金就能參與台股市值前五十大標竿企業獲利成長的果實。

隨著正式進入2022年新春元月行情，台股大盤指數持續行駛「萬八行情列車」，由於升息及通膨議題預期將是2022年全球關注的焦點所在，如何打敗通膨怪獸將是投資人今年的重要課題！國泰證券認為，長期定期定額投資台股將是一條穩健累積與茁壯資產的重要投資理財途徑。

國泰證券聆聽投資人心聲、不間斷地以數位的便捷方式，隨時進行證券投資服務調整，也讓近年來在台股定期定額的業務有長足的進展，2017年開放定期定額不到9個月，扣款金額即達7千萬，隨後於2018、2019年持續攀升，憑藉的就是更切合投資人需求的平台服務，舉凡降低單筆申購金額3千元至1千元、提供很優惠的手續費，以及動態調整更適合定期定額扣款的投資標的等，多項服務直接切中小額投資人需求。

而國泰證券為了提供客戶全天候更便捷的接觸服務，也導入智能客服阿發，投資人僅需幾個對話，就能在App上完成台股定期定額的申購作業，截至2021年底，已經有18萬人喜歡使用國泰證券台股定期定額的扣款申購服務。

國泰證券洞察客戶需求，持續驅動全體團隊以最佳效率的數位經營模式，提供優質的數位證券服務予廣大投資人，去年(2021年5月)國泰證券突破百萬客戶規模，客戶數從2017年僅20多萬，短短3年多時間擴增至100萬，正式晉級為中大型券商，國泰證券認為，掌握每項證券服務的細節，提供客戶最到位的數位證券服務，精進服務與聆聽需求更是團隊最重要的DNA，在正向的循環模式下，持續為客戶、員工及企業創造共好三贏的榮景。欲瞭解國泰證券更多暖心的數位金融服務，請逕上國泰證券官網 https://www.cathaysec.com.tw/查詢。