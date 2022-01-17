新壽首創外掛式空污保單 推獨家肺部特定保障

新冠肺炎疫情爆發已二年多，近期全球疫情又因Delta及Omicron變種病毒先後出現，有疫情延燒的跡象。根據衛生福利部疾病管制署統計資料顯示，截至2021年12月底，台灣累計確診人數達1.69萬人，累計死亡數為850人，死亡率為5%。許多新冠肺炎患者在康復後仍存有後遺症，包括肌肉無力、呼吸困難、疲勞、呼吸急促和認知功能下降障礙，對肺部、心血管和神經系統等多個身體部位以及心理健康產生長期影響。

除全球流行病毒的危害，環境品質惡化導致的人體危害不得不防，根據相關健康研究顯示，空污除容易造成過敏、免疫力低下，長期暴露於有害空污下，可能導致罹癌風險提升，亦可能致成心血管、呼吸系統等相關慢性疾病，更有報導指出，空污甚至有導致老年疾病提早出現以及失智的可能。

根據衛生福利部109年死因統計，十大癌症死亡率首位為「氣管、支氣管和肺癌」，造成肺癌的原因很多，包括菸害、空氣污染、職場（如石綿、砷）或居家環境（如裝潢建材、氡氣、烹飪油煙）、肺癌家族病史、肺部相關疾病史（如結核病、慢性阻塞性肺病病史）。與呼吸系統及循環系統相關的手術，近十年來竟已成長50%以上，全球性的空氣污染，早已使得國人生活環境及健康品質因此付出代價。

因應全民防疫需求，新光人壽展開防疫三部曲，首波在109年3月中旬開放17張現售健康險取消法定傳染病30日等待期。第二階段於4月初推出全新防疫商品「新光人壽活力罩一年期住院日額健康保險」），具備法定傳染病住院關懷加倍之特色。第三階段，新光人壽繼續超前部署，於4月15日推出獨家空污保單「新光人壽非常安心醫療終身健康保險」（以下簡稱「非常安心」），提供保戶規劃長期防護的創新選擇。

有感於疫情的反覆無常及新冠後遺症對身心健康的長期影響，新光人壽繼防疫三部曲後，於12月30日推出新一代獨家外掛式空污保單「新光人壽非常健康終身健康保險附加條款」，可附加在新壽指定的終身醫療險上，讓保戶可以享有與時俱進的醫療保障。

「非常健康」提供特定住院日額保險金、特定手術醫療保險金及特定疾病保險金等醫療保障，強化呼吸及循環系統疾病防護，提供10/15/20年期等3種繳費年期，開放0歲至65歲投保，具有四大特色，包括：首創外掛式空污保單、首家納入2大肺部特定疾病給付，、呼吸或循環系統疾病住院加倍給付，以及呼吸或循環系統219項特定手術加倍給付，讓心肺保障更到位。

抗疫期間，更要做長逺的打算。新光人壽建議可透過基本款終身醫療保單「活力健康」附加外掛式空污保單「非常健康」做組合搭配，彈性強化保障，重點延續守護。以30歲女性投保20年期繳「新光人壽活力健康住院醫療終身健康保險」附加20年期繳「新光人壽非常健康終身健康保險附加條款」，住院醫療日額各1000元為例，合計年繳保險費為13,070元，繳費期間享有續期轉帳1%保費優惠，並可享有終身醫療保障。