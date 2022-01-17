快訊

桃園最新21處足跡曝光 全聯、家樂福、石門水庫都上榜

亞東護理師、聯醫護理師男友確診 新北市公布9處足跡

國泰金提升防疫規格 集團啟動分流、異地及居家上班

經濟日報 / 記者陳美君／台北即時報導

本土疫情拉警報，國泰金控宣布，自今（17）日起提升金控暨各子公司防疫規格，採取五大措施，以配合政府防疫政策、保護員工和客戶健康安全；

首先，持續採取分流、異地及居家上班，滾動式檢視並提高居家和異地辦公的人數。

第二，跨棟同仁不接觸（以視訊會議取代）。

第三，暫緩舉辦室內50人/室外100人以上之大型集會活動。

第四，會議室內加裝隔板、不飲食，各部門不聚餐，保持室內1.5m/室外1m社交距離。

第五，國泰世華銀行各分行、國壽服務中心各據點，因應農曆年前民眾金融服務需求高，為了保護客戶及同仁健康，將適時調整人力並持續落實量體溫、酒精消毒、實名制、戴口罩、加強營業廳人流管制、強化清消且櫃臺均已安裝隔板、等待區維持間格就座保持社交距離、暫停提供書報雜誌、針對客戶經常接觸之物品(如觸控平板、互動螢幕、櫃檯桌面、櫃台防疫隔板、血壓機等)服務完成後即進行消毒，同時職場環境清潔次數每日至少3次。值得一提的是，若有確診者足跡會委外專業消毒。

國泰金控行政長翁德雁提到，因應農曆年前民眾金融服務需求增加，國泰加強防疫措施，特別是銀行分行、人壽服務中心的人流管制及場地清消，希望可以提供民眾最安全便利的金融服務。

國泰金控 疫情 國泰世華

延伸閱讀

金控、電信業 啟動居家辦公

鬆口氣！4金控居家辦公不擴及分行 年前辦金融事免驚

台中防疫校園加嚴！僑泰超前部署戴口罩、飲食用隔板

相關新聞

股匯雙漲！新台幣匯率升1.7分 收27.607元

新台幣兌美元匯率今（17）日以27.607元作收，升值1.7分，台北外匯經紀公司成交金額為10.83億美元。今日上午新台...

永豐銀限量3天發3萬瓶發財水 三招教你怎麼用

喜迎虎年，永豐銀行今（17）日推出三款新春開運小物，其中限量3萬瓶的發財水，限定農曆春節前三個營業日、1月26日到1月2...

新壽首創外掛式空污保單 推獨家肺部特定保障

新冠肺炎疫情爆發已二年多，近期全球疫情又因Delta及Omicron變種病毒先後出現，有疫情延燒的跡象。根據衛生福利部疾...

數位化降疫情影響！星展銀續推新模式 4成居家辦公

星展銀行因應疫情超前部署，於去（2021）年三月起即啟動未來辦公模式「Future of Work」（FoW）計劃， 在...

富喬發言人謝銘男退休 由胡銘倫接任

PCB上游玻纖一貫廠商富喬（1815）今（17）日公告人事異動，原發言人謝銘男副總退休，改由原先公司治理主管胡銘倫接任。

元大銀行2022金福虎報到 善用數位理財「鑽金智富」

迎接金虎年到來，辛勤了一年的年終獎金即將入袋，要如何聰明理財、創造資金運用正循環呢？自即日起至2022年3月31日止，元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。