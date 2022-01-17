國泰金提升防疫規格 集團啟動分流、異地及居家上班

本土疫情拉警報，國泰金控宣布，自今（17）日起提升金控暨各子公司防疫規格，採取五大措施，以配合政府防疫政策、保護員工和客戶健康安全；

國泰金控行政長翁德雁提到，因應農曆年前民眾金融服務需求增加，國泰加強防疫措施，特別是銀行分行、人壽服務中心的人流管制及場地清消，希望可以提供民眾最安全便利的金融服務。