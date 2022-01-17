國泰金提升防疫規格 集團啟動分流、異地及居家上班
本土疫情拉警報，國泰金控宣布，自今（17）日起提升金控暨各子公司防疫規格，採取五大措施，以配合政府防疫政策、保護員工和客戶健康安全；
首先，持續採取分流、異地及居家上班，滾動式檢視並提高居家和異地辦公的人數。
第二，跨棟同仁不接觸（以視訊會議取代）。
第三，暫緩舉辦室內50人/室外100人以上之大型集會活動。
第四，會議室內加裝隔板、不飲食，各部門不聚餐，保持室內1.5m/室外1m社交距離。
第五，國泰世華銀行各分行、國壽服務中心各據點，因應農曆年前民眾金融服務需求高，為了保護客戶及同仁健康，將適時調整人力並持續落實量體溫、酒精消毒、實名制、戴口罩、加強營業廳人流管制、強化清消且櫃臺均已安裝隔板、等待區維持間格就座保持社交距離、暫停提供書報雜誌、針對客戶經常接觸之物品(如觸控平板、互動螢幕、櫃檯桌面、櫃台防疫隔板、血壓機等)服務完成後即進行消毒，同時職場環境清潔次數每日至少3次。值得一提的是，若有確診者足跡會委外專業消毒。
國泰金控行政長翁德雁提到，因應農曆年前民眾金融服務需求增加，國泰加強防疫措施，特別是銀行分行、人壽服務中心的人流管制及場地清消，希望可以提供民眾最安全便利的金融服務。
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