永豐金全方位導入RPA 將機器人大軍納入作業流程

永豐金（2890）宣布，要以三個階段導入RPA(Robotic Process Automation，機器人流程自動化)，從評估實驗、建置推導到最終實現智能化，解決第一線人員繁瑣的作業流程，提升全員的數位力，目前已有超過100個流程在銀行、證券、投信等子公司上線，其中永豐金證券在經紀結帳流程每月已節省約255個人力工時 ，債券交易流程每月也節省72個人力工時 ，大幅提升工作效率。

永豐金從2019年開始試行RPA評估與實驗，歷經2年的經驗累積，在RPA組織上採取聯邦式管理組織，由金控擬定RPA執行策略方向子公司設置專職團隊，協助RPA開發上線及維運，更藉由認知教育推廣、需求訪談、pilot流程試作等方式，將RPA的DNA植入各個單位，並計畫在2022年推動素人開發，賦予有想法的員工實現流程自動化的能力，讓RPA的開發量能得以加乘放大。

以永豐銀行信託部的基金外幣匯出匯款作業為例，各種不同的基金、申購幣別、基金保管銀行帳號等細節都增加了作業的繁雜度，且受限國外作業時間，常常需在緊迫的時限下完成，經導入RPA應用，由機器人自動化完成重複性的作業，執行效率上升近300% ，維持高準確率的同時也加速作業效率；此外，包括運用於防洗錢的交易明細及態樣篩選、徵審等流程也都透過RPA實現人機協作，提升效率。

隨著RPA應用持續擴展，RPA的管理與品質控管也是永豐金相當注重的一環，除了在金控端集結專業團隊率先訂定管理規範，包括流程管理、持續營運、退場機制等，全盤考量RPA流程完整生命週期的管理，也導入中控管理平台，監測流程效能、安全與排程，確保流程的品質與效率。為邁向第三個階段智能化預作準備，永豐金將持續擴充RPA開發的能量，並進一步導入AI持續優化現有流程與業務體驗。