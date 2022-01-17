保誠人壽推美元變額年金 協助民眾建構退休保障

根據保誠人壽2021年退休大調查，近五成受訪者表示目前無退休金規畫，進一步探究原因，主要理由為：現在的儲蓄有其他用途，如結婚、孩子教育金、買房等(43.0%)；基本開銷太高，已無閒錢做退休規畫(40.5%)。

上述調查顯示，上有老、下有小的三明治族在因應守護家庭所要支付的生活開銷之外，很難兼顧退休金準備，再加上少子化、高齡化等社會趨勢，青壯世代的撫養壓力只會有增無減。

保誠人壽與渣打國際商業銀行聯手推出的保誠人壽樂享美金外幣變額年金保險，協助三明治族以六年資金規劃方式享有保障與累積年金額度。

對於支出壓力較大的三明治族而言，可用較低的繳費門檻，穩健布局美元資產的同時也保有資金運用的彈性，除了擁有保障更可以享受時間複利帶來的資產增值效果，更可早一步建構規劃，樂享美好退休生活。

保誠人壽樂享美金外幣變額年金保險，持續繳費六年，期間還可獲得特別加值金，能夠提升帳戶價值。

變額年金保險不但有傳統年金險活到老、領到老的特性，還兼具投資型保險的特點，提供全權委託投資帳戶。

在專業經理人的把關下，客戶有效掌握投資現況與績效，加上預期回報與風險等考量，將資金做有效的配置，有機會獲得長期穩定收益。

當年金累積期間屆滿時，保戶可依實際的資金需求，選擇一次領取或設定十年、15年、20年的年金保證給付期間，不論是支付退休生活，或是作為傳承之用，都可以擁有更安心的財務保障。

以50歲的陳先生為例，他想要在退休後有穩定的資金來源，選擇投保，保誠人壽樂享美金外幣變額年金保險，投保前期繳費六年，年繳目標保費美金1.5萬元，預設60歲開始領取年金，只要持續並按時繳交保費，第二至六年合計可享有特別加值金2,250美元。

假設陳先生60歲時，年金累積期滿保單帳戶價值為10萬美元，選擇以10年期年給付方式分期領取年金，陳先生每年預估可領取年金4,140美元。

此為第一年年金，其他年度金額請參照商品說明書，年金保證期間屆滿後仍生存，可依約繼續領年金，活越久領越多。

保誠人壽秉持傾聽客戶需求的品牌精神，了解消費者渴望掌握幸福人生主動權，提供多元年期的商品選擇，讓客戶可以依照個人的資金安排，獲得相對應之保障，將希望和控制權還給消費者，鼓勵人們以正面、積極、主動的態度，迎向自由無虞的退休享樂人生。