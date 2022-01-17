元大銀行2022金福虎報到 善用數位理財「鑽金智富」

迎接金虎年到來，辛勤了一年的年終獎金即將入袋，要如何聰明理財、創造資金運用正循環呢？自即日起至2022年3月31日止，元大銀行推出「福虎報到 鑽金智富迎新春」活動，元大金福虎報好康帶來四項好禮，首先是理財優惠申購禮，只要在線上申購指定基金定期(不)定額，即可享終身申購該指定基金定期(不)定額零元手續費優惠，且申購門檻最低只要100元，搭配日日扣的投資方式，讓客戶理財可以更彈性，在新的一年做好投資布局。

另外，元大銀行為鼓勵客戶體驗鑽金數位存款帳戶，除了新申辦個人網銀最高即可享有7次新台幣跨行轉帳免手續費優惠，完成指定任務可再享登入禮，免費兌換全家超商中杯美式咖啡10杯優惠。客戶首次以一卡通MONEY(原名為LINE Pay Money)連結元大銀行存款帳戶，並開啟自動儲值功能，即可享綁定禮一卡通MONEY儲值金50元，完成數位通路指定任務另有加碼禮即Gogoro VIVA Basic、iPhone 13等抽獎機會。

為響應政府推廣無接觸支付交易，鼓勵民眾以行動支付取代現金交易，降低接觸風險，自即日起至2022年6月30日止，以icash Pay連結元大銀行存款帳戶，每周五以帳戶連結直接扣款支付方式於7-ELEVEN門市消費單筆77元(含)以上，即加碼贈OPEN POINT點數5%回饋，每月每戶回饋上限150點，讓客戶零接觸消費之餘，還能享有高額OPEN POINT點數回饋。

元大銀行除了推出滿滿的優惠回饋客戶，也希望能夠提供更多元的數位金融服務體驗，無論是數位開戶、行動理財、多元支付或是社群活動，各式個人化服務，都希望能夠成為專屬於客戶的金融小助手，讓客戶在春節期間消費放心、理財安心，金融服務不中斷。為迎接金虎年到來，元大銀行推出「虎哩大發財 新春抽紅包」社群行銷活動，凡加入元大銀行LINE官方帳號好友，於農曆過年期間天天抽紅包，從除夕連續抽到初五，最高可獲得8,888元紅包。