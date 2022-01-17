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元大金通過ISO防疫指引驗證 對抗Omicron更有力

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
元大金為金融業首家通過ISO防疫指引驗證，對抗Omicron病毒加嚴防範，守護客戶與員工健康。圖/元大金提供
元大金為金融業首家通過ISO防疫指引驗證，對抗Omicron病毒加嚴防範，守護客戶與員工健康。圖/元大金提供

新冠疫情壟罩全球，讓企業經營遭遇重大挑戰，在疫情最嚴峻的時刻，建立系統化防疫管理流程，維持營運不中斷，並兼顧同仁與顧客的安全成為重要關鍵，元大金控（2885）成為國內第一間導入「ISO45005新冠疫情期間工作安全指引」的金融機構，並通過英國標準協會驗證，防疫作為上領先金融同業，持續與國際接軌，提供顧客與員工安心、友善、健康與安全的環境。

ISO防疫指引為因應疫情的通用準則，在導入工作指引前，元大集團成立金控層級的防疫應變小組，制定包括防疫應變措施、通報流程、營運人力規劃，確保集團營運不中斷。

在防疫應變措施上，集團要求員工全時佩戴口罩，制定比政府標準更嚴格的1.8公尺防疫社交距離；本土發生疫情後，元大證券為保障顧客與員工安全，第一時間即暫停開放營業廳；防疫物資支援上，疫情熱區營運據點，元大銀行為全國首家配發隔離衣、防護面罩給第一線行員的銀行，不僅準備三個月的緊急防疫物資包括口罩、酒精和居家快篩試劑，提供員工最佳的後勤支援，為激勵第一線士氣，發放1萬元防疫津貼，激勵在疫情當下堅守崗位服務客戶的每位同仁。

針對確診案例發生，元大制定標準通報程序，透過即時回報及政府提供的應變措施，協助隔離快篩、分級疫調並進行營運場地清消，同時啟動營運備援計畫，對高風險同仁持續關懷並提供必要協助。

疫情 元大金控

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