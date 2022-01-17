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永豐銀限量3天發3萬瓶發財水 三招教你怎麼用

經濟日報 / 記者楊筱筠／即時報導
永豐銀下周三（26）日起，限定農曆春節前三個營業日、1月26日到1月28日，民眾前往永豐銀全台125間分行辦理業務就可領取發財水，每間分行每日限量發88瓶。攝影／記者楊筱筠
永豐銀下周三（26）日起，限定農曆春節前三個營業日、1月26日到1月28日，民眾前往永豐銀全台125間分行辦理業務就可領取發財水，每間分行每日限量發88瓶。攝影／記者楊筱筠

喜迎虎年，永豐銀行今（17）日推出三款新春開運小物，其中限量3萬瓶的發財水，限定農曆春節前三個營業日、1月26日到1月28日開始兌換，下周三（26）日起，民眾前往永豐銀全台125間分行辦理業務，例如換新鈔，就可以免費領取。

永豐銀指出，125間全台各分行，每日僅限量發送88瓶發財水，送完為止，總計將送出3萬瓶發財水。而發財水已經提前在金庫中放置，吸滿財氣，有助於民眾今年旺旺發大財。

永豐銀今年的發財水設計獨特，採用故宮典藏畫作的牡丹花為設計意象，象徵花開富貴，瓶身通透可見金色的財字，隨著光線折射後，有如水面漣漪般逐漸擴散，象徵為客戶放大財富。

易經財經專家、中華生活易術研究發展協會理事長陶文建議，今年發財水建議至少領取三瓶，如果只有一瓶、可以分成三份使用，第一份過年、除夕使用，第二份在元月十五日使用，第三份可以在開工當天，在辦公室或工作室使用。

至於放的方位，則可以選擇三個財位，包括東北方（留錢）財庫位、正北方（偏財）偏財位，另外的東南方有智慧財、人緣財、業務財、桃花財。

至於發財水使用方法，可以在除夕之時，拿來噴灑全家角落，也可用來煮菜煮飯。

永豐金控子公司永豐銀綜合企劃處處長張升寶則建議，民眾也可以直接拿來飲用，依據過往經驗，民眾都相當喜愛發財水，預期將可望迅速發放完畢。

永豐銀行 永豐金控

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