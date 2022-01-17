金控求才若渴 富邦金今年要大舉招募至少6,800人

為持續拓展多元完整的金融版圖，富邦金控（2881）啟動2022年聯合徵才計畫，與旗下各子公司合計招募需求逾6,800人，同時，將大舉招募50位儲備幹部（ MA），招募組別達20組，人才需求多元，並首度招募企業永續組MA，期待吸引企業永續經營、數位創新與行銷、數據科學、金融科技、風險控管、金融商品、資本市場、基金投資、法人金融與個人金融等相關領域的優秀人才加入富邦。

富邦金控今年度以「What’s your hashtag？」為招募主軸，廣招多元人才，歡迎社會新鮮人加入富邦，金控暨各子公司今年徵才對象包含資訊科技、數據分析、業務發展、風險精算、通路營業、核保理賠等多元領域專業人才；並持續提供大專院校學生暑期及學期間實習機會。

富邦金表示，歡迎有興趣的同學加入富邦金控大家庭，為自己未來的職涯規劃加分，即日起至3月底開放履歷收件。

今年度富邦人壽除了持續推動｢遇見未來 富邦實習」計畫之外，更首度舉辦內勤聯合招募計畫，廣徵具IT資訊科技相關背景人才、不限於保險領域，以完善整體價值鏈數位化、推動保險科技創新應用，現正募集核保理賠審核人員、核保作業規劃人員、理賠系統規劃暨測試人員、系統開發工程師等、APP軟體開發工程師、數據工程師、HRIS系統管理師等多元內勤職缺，履歷收件期間至1月21日止，歡迎規劃農曆年後上班者。

富邦金控2022年MA招募甄選自即日起於富邦人才招募網正式公告，今年持續開放大學學歷的年輕潛力人才參與富邦MA甄選；共規劃20組別，包括富邦金控（ 數據分析組、經營管理組、企業永續組）；富邦人壽（風險控管組、金融科技組 ）；台北富邦銀行（法人客群組、個人客群組、資本市場組、產品策劃組、數位創新組、風險管理組、國際金融組、永續經營組）；富邦產險（金融科技組、經營管理組）；富邦證券（數據科學組、數位行銷組、金融商品組）、富邦投信(基金投資組）；富邦華一銀行(上海)（經營管理組）。