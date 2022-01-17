快訊

染疫疾管署人員足跡曝光 曾到北車五十嵐、光南、大創

傳雲林張家將被調查 張麗善：這是政治鬥爭

土銀採購鳳梨釋迦 以行動力挺台灣農業

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導

國產鳳梨釋迦進入盛產期，卻因中國大陸海關總署宣布暫停台灣鳳梨釋迦輸入，恐影響農民生計，土地銀行秉持與台灣農民站在同一陣線的精神，舉辦「鳳梨釋迦甜 土銀挺家園」活動，以實際行動採購鳳梨釋迦，分送給客戶或社福團體等，協助農民們度過難關。

土地銀行表示，過往土銀因配合政府土地改革政策與台灣的土地及農民結下不解之緣 ，為深化與這片土地及農民感情，近年來持續採購當令盛產農產品協助在地小農 。

土地銀行指出，身為具有歷史色彩的公營行庫，除了專注金融本業，並配合政府政策，辦理勞工紓困、中小企業專案貸款等方案，對於這片土地的關懷更是不落人後，在台灣果農需要協助的關鍵時刻，挺身而出提供適時的援助，藉由土地銀行的拋磚引玉，邀集社會大眾一起支持國產農作，共同為台灣農業盡心力。

農民 土地銀行 土銀

延伸閱讀

台東鳳梨釋迦陪你甜過年 年節送禮 把最好的送到心坎裡

對岸禁台東鳳梨釋迦 盧秀燕：大陸不買我們買

金門好酒相挺！鳳梨釋迦破萬斤換金酒 饒慶鈴：金釋至交

影／香蕉哥哥、草莓姐姐拍洗腦MV 台東賣鳳梨釋迦拚了

相關新聞

疫情升溫 台銀ATM即日起可領新鈔疏解臨櫃人潮

農曆春節將至，民眾等著換新鈔，但碰上本土疫情升溫，公股銀行謹慎研擬應變措施。台灣銀行表示，即日起全台765台ATM將先提...

第3隻鯰魚來了！純網銀將來銀行明與存保簽約 拚Q1開業

國內第三家純網銀將來銀行，在不遠後的將來即將開業。中央存保公司今（17）日指出，金管會於2019年開放三家純網路銀行設立...

虛擬號子 年底開放

銀行、保險公司虛擬化後，連券商「號子」，也有機會從實體走向虛擬。金管會宣布二○二二年底將開放券商設「虛擬號子」，證期局長...

新防疫保單 隔離最多賠5萬

在金管會緊盯下，防疫保單隔離理賠額十萬元恐將絕跡。近期新安東京產十四日新推出網路投保的「防疫隔離險」，隔離理賠已壓在五萬...

金控今年股息衝2,600億 新高

金控公司2021年大賺5,806億元創歷史新高，比上年大增53%，投資人、存股族也對金控今年分派去年盈餘有高度期待，據法...

升息效應 金融三業旺

金融業2021年獲利上演驚奇，市場關注2022年金融業展望，根據法人研究與金控業者本身預期，在美國聯準會（Fed）可望今...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。