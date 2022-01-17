土銀採購鳳梨釋迦 以行動力挺台灣農業

國產鳳梨釋迦進入盛產期，卻因中國大陸海關總署宣布暫停台灣鳳梨釋迦輸入，恐影響農民生計，土地銀行秉持與台灣農民站在同一陣線的精神，舉辦「鳳梨釋迦甜 土銀挺家園」活動，以實際行動採購鳳梨釋迦，分送給客戶或社福團體等，協助農民們度過難關。

土地銀行表示，過往土銀因配合政府土地改革政策與台灣的土地及農民結下不解之緣 ，為深化與這片土地及農民感情，近年來持續採購當令盛產農產品協助在地小農 。

土地銀行指出，身為具有歷史色彩的公營行庫，除了專注金融本業，並配合政府政策，辦理勞工紓困、中小企業專案貸款等方案，對於這片土地的關懷更是不落人後，在台灣果農需要協助的關鍵時刻，挺身而出提供適時的援助，藉由土地銀行的拋磚引玉，邀集社會大眾一起支持國產農作，共同為台灣農業盡心力。