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第3隻鯰魚來了！純網銀將來銀行明與存保簽約 拚Q1開業

經濟日報 / 記者陳美君／即時報導

國內第三家純網銀將來銀行，在不遠後的將來即將開業。中央存保公司今（17）日指出，金管會於2019年開放三家純網路銀行設立，將來銀行經存保公司審核通過成為要保機構，將於今(2022)年1月18日上午參加存款保險簽約。

根據先前已開業的兩家純網銀經驗，將來銀行加入存保後，最快一個多月就能開業，以此研判，國內第三家、也是金管會開放的最後一家純網銀，很有機會在今年第1季正式上線營運。

中央存保指出，鑑於保障存款人權益為存保公司重要政策目標。為大幅縮短新設金融機構加入存款保險空窗期，新設金融機構申請加保時間，已由原規定「開始營業日起六個月內」，提前為「自取得主管機關之設立許可起，至開始營業日後二個月內」，讓新設金融機構於開業時及早加入存款保險，以保障存款人權益。

將來銀行依規定向存保公司提出申請加保並經審核許可後，已符合要保資格並將自開業日起成為存保公司的要保機構，該行存款人依法受到存款保險保障。未來期許將來銀行能發揮有別於傳統銀行之經營特性，提升金融創新服務及落實普惠金融。

將來銀行 保險 網銀

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