比照桃園 元大金北北基竹通路全升級警戒加戴面罩手套

經濟日報 / 記者夏淑賢/台北即時報導

元大金控（2885）今天晚間公布明天、周一起提高防疫標準的通路範圍將從原本的桃園地區銀行、證券共18個據點，擴大至雙北、基隆暨新竹縣市的營業據點，這些高風險區域通路人員均增加佩戴防護面罩及手套。另外，明天(17日)起取消所有實體會議及教育訓練，改採線上形式辦理。全體同仁除遵循當前集團防疫各項要求外，須落實自我防護，確實執行「午休用餐禁止群聚共食」。也取消非必要之客戶拜訪、交誼、餐敘等活動，避免群聚機會。

元大金控最新防疫措施如下：

一、鑒於Omicron本土疫情持續警戒的需求，元大金自去年5月三級警戒啟動後，至今仍實施上下班分流，並嚴格要求辦公區域內全時佩戴口罩，限制同仁跨棟、跨樓層交流，避免室內集會活動，宣導會議與教育訓練以線上形式辦理。

另為確保營運不中斷，並落實內控與資安，各子公司將視疫情及實際營運需求，啟動異地備援作業及居家辦公。

二、元大金控上週已經針對當前風險最大的桃園市8家證券分公司、10家銀行分行據點，提升安全維護作為，考量疫情警戒，本週將擴大實施至雙北、基隆暨新竹縣市的營業據點，這些據點人員除目前已要求之全時佩戴口罩、桌面配置隔板等防護外，並需佩戴防護面罩及手套。另為保障客戶健康，來訪賓客進入營業廳均須落實量測體溫、酒精消毒及實聯機制；等候區座位嚴格遵守梅花座配置，以有效保持社交距離。

三、元大金控自明天起取消所有實體會議及教育訓練，改採線上形式辦理。全體同仁除遵循當前集團防疫各項要求外，須落實自我防護，確實執行「午休用餐禁止群聚共食」。

四、取消非必要之客戶拜訪、交誼、餐敘等活動，避免群聚機會。

元大金控 疫情

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