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純網路券商起風 「台版羅賓漢」有搞頭？

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導

金管會資本市場藍圖架構，先開放券商設虛擬據點後，再進一步評估開放「純網路券商」的可行性；但多數券商業者認為，民眾從看盤、開戶到下單全已電子化，也可免設營業大廳了，在台開放設純網路券商既無實質意義、無需求也無利基。

國外純網路券商最成功的，當屬因美國GameStop事件而聲名大噪的羅賓漢 (Robinhood)，因主打1.開戶免最低金額2.零手續費3.融資利率固定，賣股當天拿到錢4.還可交易加密貨幣等，吸引美國年輕人。

Robinhood最大的號召點是「零手續費」，券商說，因Robinhood只做收單，收單後給上手券商執行，上手券商則會支付Robinhood流量報酬費，但這套獲利模式已被美國SEC盯上，認為不夠透明可能損及投資人權益而將全面禁止。

Robinhood這套模式在台可行嗎？多數券商認為很難。

一是美國交易作業跟台灣不同，在台券商只能賺手續費、不能賺流量報酬費，二是Robinhood降低交易門檻，恐讓缺乏知識的散戶大量湧進市場，這也非金管會所樂見。

市場人士說，金管會開放純網銀是希望有鯰魚創新，開放純網保則是讓實體保險業不願賣得商品，可透過純網保來賣，但純網路券商似乎沒有政策目的可圖。

另一名大型券商主管也說，去年疫情後，台股爆量，就出現兩種現象，一是分公司湧現一群人「臨櫃開戶」，二是年輕小資女開戶變多，這兩種現象顛覆了過去年輕人愛線上開戶下單的印象。

「買股是一種冒險的行為」」，該主管說，這和去銀行開戶存錢不同，小資族因錢少又怕輸，會更希望「投資時、有人在旁邊給你支持和安心」，這也是實體券商存在的最大價值。

美國 金管會

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