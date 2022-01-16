純網路券商起風了！虛擬號子最快今年底問世

銀行、保險公司「虛擬化」後，連券商的「號子」（營業處所的俗稱），也有機會從實體走向虛擬。金管會宣布2022年底將開放券商設「虛擬號子」，證期局長張振山說，設虛擬號子最大效益是，讓券商可將各地營業處所的中後台流程，全部集中整合到一個中心來做，降低營運成本。

券商認為，金管會開放設「虛擬號子」將有三大影響，一是分公司將加速轉往財富管理發展或整併，二是券商將中後台結算、交割做整併，以「區域結算中心」概念來降低成本，三是小型券商將以數位化方式做全台生意，免除增設分公司成本，受惠最大。

該券商說，與其說設虛擬號子、空中營業廳，不如說是讓券商從前台交易、中後台的帳務，全走向電子化，提高數位服務流程，藉此提高交易效率和安全。

該業者也說，若可藉由設虛擬號子，進一步鬆綁目前券商網路下單、或是承做財富管理的限制，才可以除了降成本的節流外，也可以開源。

金管會是在2020年公布資本市場藍圖架構中，提及將開放券商申設虛擬據點或提升實體營業據點數位化，日前則進一步確定時間點將落在今年底。

張振山說，目前券商電子下單比例達72%，虛擬據點是「分公司網路化」概念，把分公司取消掉、變成網路，今年底會公布那些券商符合資格可以設虛擬據點。

他說，虛擬據點可以讓券商將中後台的帳務，集中到一個區域中心做整合處理，目前已有券商正採行這種模式，這是券商數位化的發展趨勢。

據證期局統計，全台券商分公司呈現逐年下滑，從2013年券商分公司還高達993家到2021年底僅剩849家，近九年來少了144家，主因是券商合併、或裁撤所致。目前券商營業員約三萬多人。

虛擬號子出現，分公司會大量出現裁撤，或是影響全台三萬多營業員生計？多數券商認為，這兩種現象應不會出現。

一家券商業者說，未來券商分公司將會從「全配」變「簡配」，變成一個簡易據點，營運成本降低，而節省的空間則會規劃成財富管理，加速分公司轉型，營業員就可替客戶規劃客製化的理財服務。

張振山也強調，讓整個券商都無實體化很難，因為仍有實務需求需要聯絡券商營業員，「分公司不會裁光光」。