鬆口氣！4金控居家辦公不擴及分行 年前辦金融事免驚

中信金（2891）、國泰金（2882）、富邦金（2881）及玉山金（2884）等四大金控，都在這兩天已從金控端、或子公司等，陸續啟動居家辦公，影響上千名員工，其他如台新金（2887）、兆豐金（2886）等也表示，已規劃居家辦公措施，將視疫情狀況伺機而動。

據調查，多數金控都僅先從金控、或子公司做居家或異地辦公，銀行各分行行員仍須照常上班，不影響農曆年前、一般民眾上分行辦金融事。

業者坦言，逼近農曆年前、銀行各區分行都很忙碌，很難這時候啟動分行行員居家或分組上班，一來怕分行人力若大減，業務量吃不下，二來也擔心反讓民眾大排長龍，造成群聚也易引發民怨。

中信金是率先宣布17日起，啟動金控總部上下班分流和居家辦公，富邦金、國泰金和玉山金也陸續跟進，富邦金今天指出，17日起依風險性高低陸續啟動雙北、桃園和基隆地區不同人數規模的居家辦公，若包括居家演練，總人數估計超過2900人。

富邦金表示，這次啟動居家辦公範圍是包括金控總行及旗下各子公司，但不擴及一般分行。

國泰金也宣布，17日起調配AB組分組居家辦公，據了解，國泰金僅先就金控端啟動居家辦公，不包括子公司。

玉山金則是14日已啟動總行部份單位，如財金、資訊等已啟動異地及居家辦公，影響員工人數約近千人。