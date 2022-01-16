快訊

桃園新增8校預防性停課 中原大學、武陵高中也在其中

共用廁所染疫 東興國中生確診Ct值26全班居隔

鬆口氣！4金控居家辦公不擴及分行 年前辦金融事免驚

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
中信金控。圖／聯合報系資料照片
中信金控。圖／聯合報系資料照片

中信金（2891）、國泰金（2882）、富邦金（2881）及玉山金（2884）等四大金控，都在這兩天已從金控端、或子公司等，陸續啟動居家辦公，影響上千名員工，其他如台新金（2887）、兆豐金（2886）等也表示，已規劃居家辦公措施，將視疫情狀況伺機而動。

據調查，多數金控都僅先從金控、或子公司做居家或異地辦公，銀行各分行行員仍須照常上班，不影響農曆年前、一般民眾上分行辦金融事。

業者坦言，逼近農曆年前、銀行各區分行都很忙碌，很難這時候啟動分行行員居家或分組上班，一來怕分行人力若大減，業務量吃不下，二來也擔心反讓民眾大排長龍，造成群聚也易引發民怨。

中信金是率先宣布17日起，啟動金控總部上下班分流和居家辦公，富邦金、國泰金和玉山金也陸續跟進，富邦金今天指出，17日起依風險性高低陸續啟動雙北、桃園和基隆地區不同人數規模的居家辦公，若包括居家演練，總人數估計超過2900人。

富邦金表示，這次啟動居家辦公範圍是包括金控總行及旗下各子公司，但不擴及一般分行。

國泰金也宣布，17日起調配AB組分組居家辦公，據了解，國泰金僅先就金控端啟動居家辦公，不包括子公司。

玉山金則是14日已啟動總行部份單位，如財金、資訊等已啟動異地及居家辦公，影響員工人數約近千人。

居家辦公 國泰金 富邦金

延伸閱讀

玉山金上週自主提升四措施：桃園分行提升防疫

中信金、富邦金北北基桃居家上班 陳時中回應了

防疫升級 國泰金17日起暫緩大型活動分組居家辦公

北市第3劑民怨 長者預約2天後簡訊說不符 民怒折騰老人

相關新聞

台產防疫神單只剩傳奇！ 隔離理賠10萬元將絕跡

在金管會緊盯下，防疫保單隔離理賠額十萬元恐將絕跡。近期新安東京產14日新推出網路投保的「防疫隔離險」，隔離理賠已壓在5萬...

玉山金上週自主提升四措施：桃園分行提升防疫

因應本土疫情升溫，肺炎燒進金融業，金融業積極備戰，玉山金（2884）宣布，已於上週自主提升相關防疫措施，四大措施迎戰。

聯準會偏鷹 投信建議四大投資主軸

為抑制通膨升溫，美國聯準會加速升息步伐，投信法人指出，投資人可布局四項投資主題，包括浮動利率的資產擔保債券、銀行貸款、與...

鬆口氣！4金控居家辦公不擴及分行 年前辦金融事免驚

中信金（2891）、國泰金（2882）、富邦金（2881）及玉山金（2884）等四大金控，都在這兩天已從金控端、或子公司...

買下花旗台灣個金？星展銀：不回應市場傳言

花旗（台灣）銀行出售消金業務傳出重大進展，可望由星展（台灣）銀行買下，但星展（台灣）銀行未證實，僅表示不回應市場傳言；金...

Omicron來襲 富邦金17日起啟動北北桃基居家上班

因應北部地區疫情升溫，富邦金今天表示，相關子公司已安排桃園鄰近員工進行快篩，且17日起將依風險性高低陸續啟動雙北、桃園及...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。