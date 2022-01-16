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台產防疫神單只剩傳奇！ 隔離理賠10萬元將絕跡

經濟日報 / 記者廖珮君／台北即時報導
市場認為，防疫保單隔離理賠額合理化後，可遏止有心人士不當套利，前年瘋搶低保費、高隔離費的「台產神單潮」也將只剩下傳奇。 圖／聯合報系資料照片
市場認為，防疫保單隔離理賠額合理化後，可遏止有心人士不當套利，前年瘋搶低保費、高隔離費的「台產神單潮」也將只剩下傳奇。 圖／聯合報系資料照片

在金管會緊盯下，防疫保單隔離理賠額十萬元恐將絕跡。近期新安東京產14日新推出網路投保的「防疫隔離險」，隔離理賠已壓在5萬元，其他如泰安產、兆豐產也各壓在3萬元及2.5萬元，顯示業界「默契」隔離理賠額均值將不會超過五萬元。

市場認為，防疫保單隔離理賠額合理化後，可遏止有心人士不當套利，前年瘋搶低保費、高隔離費的「台產神單潮」也將只剩下傳奇。

金管會官員指出，防疫保單隔離理賠額十萬元，不合理有三大原因，一是，這次Omicron匡列隔離人數恐比去年五月那波還多，二是，防疫保單無職業等限制，所有人單一費率，目前業界均值就是五萬元。

三是，目前國內防疫保單，沒有國際再保公司願意做再保，無法轉移風險下，保險業者得自己全額承擔理賠風險，業者得估算自己承擔能力。

保險局長施瓊華坦言，防疫保單是費用型保單，是基於損害填補原則去訂定費用，保險局主要關切三大點，一是給付費用的合理性，二是費率合理性，三是保險業對自己風險承擔和移轉的程度。

據了解，國內這類防疫保單，國際再保公司根本沒人願意再保，也就是說，當產險業者無法轉移風險(做再保)下，風險只能自己承擔，就如同當初台產（2832）吃下400萬張防疫神單而虧損，和泰產就應有前車之鑑。

施瓊華坦言「台產當初沒有計畫，這不代表和泰產也沒有計畫」，如果和泰產認為隔離就理賠十萬元是合理的，那風險限額是多少？

她也說，防疫保單的隔離費用，不是針對不同財力的人有差別給付，「是針對所有被隔離者的統一給付理賠，那業界就會有一個平均值」。

和泰產險在2021年元旦推出防疫保單，年繳保費895元、保戶被隔離就賠十萬元、確診再額外給五萬元，因隔離理賠額比照台產給十萬元「想搶下台產不續保的防疫保單客戶」，反被金管會盯上，急忙下架。

據了解，這上路十天就下架、被市場戲稱為「最短命」的和泰產防疫保單，17日將重新上架推出，隔離理賠額也將控制在3~5萬元左右。

保單 理賠

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