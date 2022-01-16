快訊

曾到西堤用餐！明新科大2師生確診 急匡列300人篩檢

桃園公布16處確診足跡 IKEA、家樂福、2條客運路線入列

花旗拉攏高端卡友 大幅增加餐飲住宿禮遇

經濟日報 / 記者仝澤蓉／即時報導
花旗拉攏高端卡友，Prestige信用卡2022尊榮權益全新登場，大幅增加了20家餐飲及飯店品牌。圖/花旗銀行提供
花旗拉攏高端卡友，Prestige信用卡2022尊榮權益全新登場，大幅增加了20家餐飲及飯店品牌。圖/花旗銀行提供

疫情之下，看好國內旅遊消費買氣旺，花旗針對頂級卡推出全新優惠，Citi Prestige信用卡主附卡客戶2022年度新增馥蘭朵烏來渡假酒店、台東桂田喜來登酒店、高雄漢來大飯店等頂級國內渡假飯店，國內頂級饗宴同時新增微風信義47樓景觀海鮮餐廳Sea to Sky，以及持續提供廣受喜愛的微風南山47樓Smith & Wollensky頂級牛排餐廳、連續4年獲得米其林餐盤Chou Chou等國內精選餐廳。

花旗表示，Citi Prestige信用卡深受高資產客戶青睞，2022年尊榮禮遇全新登場 ，攜手國內58家餐廳、42家飯店，相較去年，大幅增加了20家餐飲及飯店品牌。

42家合作住宿酒店推出一泊一食、一泊二食最優三折起優惠，包括華泰瑞苑墾丁賓館優惠一泊二食，優惠價7,500元起、日月潭雲品飯店一泊二食，優惠價7,800元起、日勝生加賀屋國際溫泉飯店一泊二食，優惠價1萬4,500元起。

另外，Citi Prestige信用卡客戶同時可將一年八次機場接/送服務，兌換為漫步台灣方案，享受尊榮私人包車禮遇、台鐵或高鐵票等，結合頂級飯店住宿優惠，協助客戶盡情享受國內旅遊。

2022年Citi Prestige信用卡海內外單筆消費每新台幣30元即可享受6點紅利回饋 ，平均15元可累積一哩程，客戶可透過現在的國旅消費，快速累積紅利回饋，享受多元兌換服務，包括帳單折抵、消費折抵或是兌換航空哩程，以兌換未來出國所需的機票。

信用卡 微風

延伸閱讀

買下花旗台灣個金？星展銀：不回應市場傳言

貨車門沒關起貪念 桃園男偷走近9萬元裝沒事警怒斥

本土金控全出局 星展將買下花旗台灣個金

花旗再賣掉東南亞4市場零售業務 進帳約1000億元

相關新聞

聯準會偏鷹 投信建議四大投資主軸

為抑制通膨升溫，美國聯準會加速升息步伐，投信法人指出，投資人可布局四項投資主題，包括浮動利率的資產擔保債券、銀行貸款、與...

買下花旗台灣個金？星展銀：不回應市場傳言

花旗（台灣）銀行出售消金業務傳出重大進展，可望由星展（台灣）銀行買下，但星展（台灣）銀行未證實，僅表示不回應市場傳言；金...

央行總裁楊金龍：貨幣緊縮 適當時機升息

中央銀行總裁楊金龍昨（15）日重申，央行貨幣政策原則朝向緊縮、將考量三項因素在適當時機升息；市場解讀指出，我國央行今年3...

Omicron來襲 富邦金17日起啟動北北桃基居家上班

因應北部地區疫情升溫，富邦金今天表示，相關子公司已安排桃園鄰近員工進行快篩，且17日起將依風險性高低陸續啟動雙北、桃園及...

星展有望買下花旗台灣個金業務

花旗（台灣）商業銀行出售個人金融業務案峰迴路轉，消息人士指出，在星展（台灣）商業銀行總經理林鑫川積極爭取，及新加坡母集團...

本土金控全出局 星展將買下花旗台灣個金

消息人士指出，星展（台灣）商業銀行總經理林鑫川積極爭取，及新加坡母集團DBS拚當亞洲第一的動機驅使下，花旗（台灣）商業銀...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。