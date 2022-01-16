花旗拉攏高端卡友 大幅增加餐飲住宿禮遇

疫情之下，看好國內旅遊消費買氣旺，花旗針對頂級卡推出全新優惠，Citi Prestige信用卡主附卡客戶2022年度新增馥蘭朵烏來渡假酒店、台東桂田喜來登酒店、高雄漢來大飯店等頂級國內渡假飯店，國內頂級饗宴同時新增微風信義47樓景觀海鮮餐廳Sea to Sky，以及持續提供廣受喜愛的微風南山47樓Smith & Wollensky頂級牛排餐廳、連續4年獲得米其林餐盤Chou Chou等國內精選餐廳。

花旗表示，Citi Prestige信用卡深受高資產客戶青睞，2022年尊榮禮遇全新登場 ，攜手國內58家餐廳、42家飯店，相較去年，大幅增加了20家餐飲及飯店品牌。

42家合作住宿酒店推出一泊一食、一泊二食最優三折起優惠，包括華泰瑞苑墾丁賓館優惠一泊二食，優惠價7,500元起、日月潭雲品飯店一泊二食，優惠價7,800元起、日勝生加賀屋國際溫泉飯店一泊二食，優惠價1萬4,500元起。

另外，Citi Prestige信用卡客戶同時可將一年八次機場接/送服務，兌換為漫步台灣方案，享受尊榮私人包車禮遇、台鐵或高鐵票等，結合頂級飯店住宿優惠，協助客戶盡情享受國內旅遊。

2022年Citi Prestige信用卡海內外單筆消費每新台幣30元即可享受6點紅利回饋 ，平均15元可累積一哩程，客戶可透過現在的國旅消費，快速累積紅利回饋，享受多元兌換服務，包括帳單折抵、消費折抵或是兌換航空哩程，以兌換未來出國所需的機票。