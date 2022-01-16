聯準會偏鷹 投信建議四大投資主軸

為抑制通膨升溫，美國聯準會加速升息步伐，投信法人指出，投資人可布局四項投資主題，包括浮動利率的資產擔保債券、銀行貸款、與公司債等抗通膨投資標的，另外則是信用債、新興市場債券。

路博邁固定收益投資長坦克（Brad Tank）表示，美國聯準會在去年12月宣布減購債券的規模將提高一倍，此舉令市場預期美國最快在今年3月宣佈升息的機率超過50%。接著，今年才剛開始，聯準會就發布去年12月的會議記錄，透露決策官員有意在啟動升息循環之後，緊接著縮減聯準會的資產負債表。

除了對抗通膨壓力之外，聯準會也有新目標，不僅要回收流動性，且回收的速度將比後金融危機時期快上許多，因此2022年一開始，債券市場便出現顯著賣壓，美國10年期實質利率突破-0.9%的關卡，10年期名目殖利率再度攀升至1.7%以上。

坦克說，儘管預期部分推升通膨的壓力，例如汽車價格將開始降溫，但是通膨下降的幅度料將比市場預期的更小，延續的時間也更短，因為薪資與房價上漲持續帶來通膨的壓力。 今年美國通膨將輕鬆維持在3%以上，且2022年聯準會升息的次數可能不只目前「點陣圖」與資產價格反映的3次而已。

坦克指出，根據路博邁總結的四項投資主題，前兩項建議投資人應對利率資產採取防禦性佈局，尤其是美國，並維持抗通膨投資部位。 這次聯準會升息循環的終端利率將從市場原先預期的1.75%攀升至2.25%左右，因為美國的經濟成長率與通膨都已超越聯準會的目標。在此情境下，10年期美國國庫券的殖利率可能會攀升至1.85%至2%左右。

儘管未來實質利率的變動有望使得美國抗通膨公債成為更具吸引力的抗通膨投資標的，但是以目前的評價水準而言，路博邁較偏好浮動利率的資產擔保債券、銀行貸款、與公司債。此外，路博邁仍看好信用債，但是看法較去年來得稍加謹慎，這也是四大投資主題當中的第三項。

坦克說，2022年的升息循環只是為了讓先前推出的緊急刺激政策畫下句點，儘管不排除各國央行有可能犯下政策錯誤並從根本打亂全球經濟成長環境，但是發生的機率不大。

除了中國以外，主要國家的家庭與企業資產負債表依舊強勁。2022年高收益債券的違約率不會超過1%。儘管企業併購活動攀升可能稍微不利於投資級信用債的表現，但是整體而言債市波動性預期將來自通膨與政策的影響，而非信用基本面，因此投資人可伺機逢低買進。

最後，路博邁也看好新興市場債券，理由之一是因為先前新興市場債券備受投資人冷落。由於新興市場普遍缺乏醫療資源，且政府推出財政刺激的能力較有限，因此受到疫情的衝擊最為嚴重。相對於美國與歐洲的信用債，目前新興市場強勢貨幣債券的評價堪稱多年來最低廉。

坦克指出，許多新興國家早已進入政策緊縮循環，但聯準會才正要起步，歐洲央行與日本央行甚至連想都還沒想過。俄羅斯的政策利率在2021年上升一倍，巴西政策利率從2%上調至9.25%。 儘管對於2022年的展望都圍繞在通膨與央行的政策思維身上，但是身處循環中期且持續展現韌性的經濟環境，以及穩健的信用基本面仍將是左右固定收益市場表現的關鍵。