南山推動健康守護圈 四大戰略圈起近30家跨業夥伴

大健康產業興起，保險也邁向健康新時代，南山人壽提前部署保險價值轉型，將核心本業結合健康促進概念，攜手異業夥伴打造「健康守護圈」，由合作夥伴提供保戶健康促進與醫療照護服務，歷時一年推行，已結盟近30家跨業合作廠商、服務面向更擴及身心靈的健康照顧；今年進一步深化健康服務，宣布結盟運動健身與飲食營養產業，串聯健身課程、營養師諮詢等資源。

南山人壽提出四大健康戰略，戰略一：布局線上線下健康服務網絡，推動BAM活力洋溢APP，舉辦健康促進挑戰賽，鼓勵民眾踴躍從事健康活動，透過APP培養健康習慣，並攜手運動產業，提供保戶線上、線下多元的運動場域選擇；去年疫情爆發之際，便透過合作夥伴「Wondercise」提供線上健身課程服務。

2022年首波與合作夥伴推出運動飲食服務，透過健身產業「World Gym」提供南山人壽保戶運動場館免費21日使用與Inbody量測服務，並透過曾任奧運國家代表隊隊醫的「聯新運醫」，藉由專業的儀器檢測，提供個人化的復健與運動訓練規劃；此外，也透過「Cofit」營養師諮詢，以線上平台打造個人化的飲食計畫，著重減重減醣目標，同時也串聯「桂冠營養研究室」，幫助保戶好好運動、好好吃 ，健康迎新年。

戰略二：善用數位科技，鎖定亞健康族群的健康管理需求，瞄準遠距醫療的新興趨勢，連結保險商品與服務，跨域攜手電子科技業及健康管理產業，保戶運用合作夥伴的「遠距智慧健康管理服務」，透過科技設備，在家就能自行量測生理數據，並由健管師追蹤數據提供衛教資訊，更可定期接受醫師視訊諮詢，開創「零接觸又零距離」的數位健康管理之路。

戰略三：鎖定族群量身打造保險商品服務，創新推出女性專屬的癌症外溢保單，特別針對女性所需「罹癌前中後」健康照護，由合作夥伴提供癌症第二意見諮詢 、癌症基因檢測、術後內衣、專業看護及心理諮詢等全方位的服務。迄今已經協助超過百位保戶，透過基因檢測服務協助後續精準醫療的規劃，成為保戶堅強的抗癌夥伴。

戰略四：產研合作前瞻產業趨勢 ，去年與工研院合作發布長照產業白皮書，並串接「生活照護」、「復能復健」、「飲食營養」、「對抗失智」、「心理支持 」 、「遠距健康管理」等長照服務，共同建置完善的失能照護服務。其中，提供居家照顧服務的「家天使」上線迄今總服務時數已累積超過4,700小時，解決保戶臨時照護的燃眉之急。