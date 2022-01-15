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楊金龍預告適當時機將升息 暗示還有下一波打炒房

聯合報 / 記者戴瑞瑤／台北即時報導
央行總裁楊金龍今演講時透露，不動產選擇性信用管制實施期間將更長，且「仍有精進調整的空間」。本報資料照片
央行總裁楊金龍今演講時透露，不動產選擇性信用管制實施期間將更長，且「仍有精進調整的空間」。本報資料照片

央行總裁楊金龍今在「新冠肺炎疫情與房市發展」研討會上演講，會中提及，央行將在適當時機升息，對未來房價會有抑制作用，也有助選擇性信用管制措施發揮功效；同時表示央行選擇性信用管制實施期間將更長，且「仍有精進調整的空間」。

楊金龍表示，央行將在適當時機升息，對未來房價有抑制作用，將有助選擇性信用管制措施發揮功效。去年12月理事會決議，未來調整貨幣政策的考量因素，首要觀察未來國內物價漲幅是否持續居高，第二是觀察國內受疫情影響的產業是否已穩步復甦，第三是考量主要經濟體升息動向，全球金融循環會透過跨境資本移動影響台灣金融循環，所以央行升息時機也須考量主要國家升息動向。

但楊金龍也指出，未來央行貨幣政策原則上將會朝向緊縮，但仍會保留彈性空間，以因應新的不確定性出現。主要是全球疫情演變、美中競爭態勢發展、氣候變遷帶來災害等，都可能增加全球景氣下行風險。

在打炒房部份，楊金龍也表示，由於近期房價上漲是「全國性」，且不動產貸款餘額年增率仍居高，這次央行不動產貸款選擇性信用管制措施的實施期間可能會更長，且「尚有精進調整空間」，未來將持續滾動檢討。

楊金龍表示，將持續強化其他配套措施，包括建置更廣泛不動產貸款統計，強化與金融機構進行溝通，尤其是落實授信風險差別定價原則、勿削價競爭，也會派員實地金檢，督促銀行落實法規遵循，2021年間已辦理 55次專案金檢，掌握銀行相關授信實務作業缺失。

楊金龍強調，由於房價議題複雜，涉及金融穩定、居住正義、資源配置等，涵蓋層面相當廣泛，並有不動產市場結構性問題，不是央行所能獨力解決，有賴各部會從需求面、供給面、制度面短、中、長期措施加強合作，例如：運用金融與租稅措施、對預售屋銷售稽查抑制房市需求、持續擴增社會住宅及租金補貼戶數、完善不動產相關制度，包含加強控管預售屋銷售行為、建立私法人購買住宅制度、精進房地稅基查估機制、健全住宅租賃市場等，才能有效消弭非理性預期心理，並遏止炒作、囤房、養地等現象。

央行 楊金龍 升息

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