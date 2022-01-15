楊金龍2,500字 再談反對升息抑制高房價

我國房價長期居高不下，中央銀行等部會履推因應措施卻效果有限，以致於，央行應升息以抑制高房價的倡議，從中央銀行前任總裁彭淮南橫跨至現任總裁楊金龍；值得探究的是，無論彭總裁或楊總裁如何說明、多次重申，有關倡議始終不絕於耳；為何如此？

中華民國住宅學會今天上午舉行年會暨30周年慶祝大會，楊金龍受邀出席演講，央行隨即在官網發表楊金龍的演講詞全文。其中對於，回應外界「升息因應房價」的倡議，央行一貫持反對立場，而且還用了長達約2,500字的篇幅，重申為何反對。

楊金龍表示，央行主要以不動產貸款選擇性信用管制措施因應房市風險；至於利率，則用以穩定總體經濟的金融系統風險來源，非僅房價泡沫一項。

楊金龍說，央行無法以單一政策工具解決所有問題，且政策工具該在某個時點、 該如何分配使用，有許多因素須納入整體考量。

例如，對於近年若干產 業受疫情影響尚未復甦的台灣經濟而言，若貿然調升利率，恐不利經濟 復甦，且恐將進一步推升新台幣匯率，若再加上選擇性信用管制措施同 步實施，三種緊縮性的政策力道勢必過強。

再者，國內長期低利率，與 儲蓄過高、投資不足之總體經濟失衡，致市場資金充沛有關。在資金過 剩情況下，調高利率恐再推升儲蓄及吸引資金流入，部分資金可能流入 房市，將不利房市健全發展，也是調整利率要考量因素。

由於利率影響廣泛，且須大幅調升才會明顯影響房價，若單純以利 率工具處理房價問題，將付出經濟成長大幅減緩的代價，致成本遠大於效益。

若僅微幅調升政策利率，不僅無法達到房價顯著下修的效果，且可能帶來額外的失業；調升利率實際上對奮力購屋的年輕人並無 太大助益，主要的贏家是高齡者與富有者。

IMF即曾指出，以利率處 理資產價格是「大而無當」(blunt)的工具。1990年代初期的日本央行，以及2010至 2014 年間的瑞典央行，以升息對抗房價泡沫的失敗案例，應引以為鑑。