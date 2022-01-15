快訊

聯亞藥爆內線交易兵分22路搜索 副總經理300萬元交保

宣布校園推動疫苗護照 侯友宜：現在是最成熟時機

我國何時升息？央行總裁楊金龍拋三指標

經濟日報 / 記者陳怡慈/即時報導
中央銀行總裁楊金龍。記者胡經周攝影／報系資料照
中央銀行總裁楊金龍。記者胡經周攝影／報系資料照

中央銀行總裁楊金龍今(15)日上午表示，未來央行貨幣政策原則上將會朝向緊縮，但仍會保留彈性空間，以因應新的不確定性出現。

央行眼中的「不確定性」，主要是全球疫情演變、美中競爭態勢發展、氣候變遷帶來災害等，楊金龍說，這些都可能增加全球景氣下行風險。

楊金龍今日上午出席中華民國住宅學會年會暨30周年慶祝大會，央行隨即在官網發表楊金龍的演講詞全文。

楊金龍表示，去年12月央行理事會決議，未來調整貨幣政策的考量因素主要有三點。換言之，央行何時升息，將考慮物價、央行中小企業專案貸款成效、主要國家升息動向。

楊金龍說，目前全球通膨走勢仍面臨不確定性，尤其 Omicron 變種病毒擴散，將不利紓解供應鏈瓶頸；因此，首要觀察的是未來國內物價漲幅是否持續居高。

再者，應觀察國內受疫情影響之產業是否已穩步復甦。央行中小企業貸款專案已於上年底截止申請，但適用優惠利率將持續到本年中，若能協助服務業與製造業間的復甦更趨均衡，央行會在適當時機升息。

第三，考量主要經濟體升息動向，主因全球金融循環會透過跨境資本移動影響本國金融循環，央行升息時機也須考量主要國家升息動向。

央行 楊金龍 升息

延伸閱讀

富豪無貸款買房 政策打不到

30年債遭「空」襲！楊金龍核彈級言論 標售利率大彈跳

建商要立切結書 央行四度打房 藏高明的一招？

央行第四波打炒房 瞄準豪宅、第三戶

相關新聞

打炒房還沒完！楊金龍今示警：將於適當時機升息 房市管制尚有調整空間

政府打炒房還沒完！中央銀行總裁楊金龍今（15）日於「新冠肺炎疫情與房市發展」研討會演講時示警，央行將於適當時機升息抑制房...

我國何時升息？央行總裁楊金龍拋三指標

中央銀行總裁楊金龍今(15)日上午表示，未來央行貨幣政策原則上將會朝向緊縮，但仍會保留彈性空間，以因應新的不確定性出現。

聯亞藥高層涉內線交易 董座：絕不贊成短線炒作

聯亞藥業公司相關人疑涉內線交易，母公司聯亞生技董事長王長怡表示，不贊成短線炒作，會持續加強同仁法律遵循的教育訓練。

楊金龍：貨幣政策原則上朝向緊縮 但保留彈性空間

美國通膨壓力上升使得聯邦準備理事會（Fed）貨幣政策由鴿轉鷹，台灣央行是否亦步亦趨？央行總裁楊金龍今天早上表示，未來央行...

央行總裁楊金龍：將在適當時機升息 抑制房價

中央銀行日前才宣布對建商囤地採取限期動工的融資管制措施，央行總裁楊金龍今天早上在中華民國住宅學會年會暨30周年慶祝大會上...

銀行搶錢 高利存款戰開打

將進入升息環境，金融業持續吸收低利資金成本，以搶先搶入便宜資金，昨（14）日純網銀樂天銀宣布，推出新台幣高利定存，定存利...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。