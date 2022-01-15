我國何時升息？央行總裁楊金龍拋三指標

中央銀行總裁楊金龍今(15)日上午表示，未來央行貨幣政策原則上將會朝向緊縮，但仍會保留彈性空間，以因應新的不確定性出現。

央行眼中的「不確定性」，主要是全球疫情演變、美中競爭態勢發展、氣候變遷帶來災害等，楊金龍說，這些都可能增加全球景氣下行風險。

楊金龍今日上午出席中華民國住宅學會年會暨30周年慶祝大會，央行隨即在官網發表楊金龍的演講詞全文。

楊金龍表示，去年12月央行理事會決議，未來調整貨幣政策的考量因素主要有三點。換言之，央行何時升息，將考慮物價、央行中小企業專案貸款成效、主要國家升息動向。

楊金龍說，目前全球通膨走勢仍面臨不確定性，尤其 Omicron 變種病毒擴散，將不利紓解供應鏈瓶頸；因此，首要觀察的是未來國內物價漲幅是否持續居高。

再者，應觀察國內受疫情影響之產業是否已穩步復甦。央行中小企業貸款專案已於上年底截止申請，但適用優惠利率將持續到本年中，若能協助服務業與製造業間的復甦更趨均衡，央行會在適當時機升息。

第三，考量主要經濟體升息動向，主因全球金融循環會透過跨境資本移動影響本國金融循環，央行升息時機也須考量主要國家升息動向。