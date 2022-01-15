房價居高不下 楊金龍預告：央行信用管制期間可能更長

國內房價居高不下，已成年輕人與多數百姓的痛。蔡政府屢推平抑房價措施卻成效不彰，擠牙膏式的做法「打炒房打假的」也成近來報章雜誌探討的主題。回應外界關切，中央銀行總裁楊金龍今(15)日上午預告，由於近期房價上漲是全國性，中央銀行上個月推出的不動產貸款選擇性信用管制措，實施期間可能會更長。

楊金龍今日上午出席中華民國住宅學會年會暨30周年慶祝大會，央行隨即在官網發表楊金龍的演講詞全文，其中最受矚目之處為，楊金龍表示，央行的不動產貸款選擇性信用管制措，實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間，未來將持續滾動檢討，以促進金融穩定。

楊金龍重申，央行主要以不動產貸款選擇性信用管制措施因應房市風險；至於利率，則用以穩定總體經濟。顯示其反對用升息來平抑房價的政策立場不變。

楊金龍指出，高房價問題所涉成因複雜，須由相關政府部門共同因應。目前國內外有關穩定房市措施成效的實證文獻多顯示，同時採行租稅與實施銀行貸款成數限制措施，可抑制房市需求，平穩房價效果較大；但若住宅供給不足，則平穩房價效果勢必受限。

近年國內房價上漲主要係由強勁投資、預期心理、投機炒作及成本推 升等因素帶動 2020 年下半年來，國內房價高漲，主要係因全球流動性充沛，民間投 資強勁，伴隨房價上漲預期心理，以及不當銷售手法、投機炒作，帶動購 屋需求上升，導致房價上漲；加上地價與營建成本上揚，進一步推升房價走高。

央行自 2020年12月8日起四度調整不動產貸款規範內容，並陸續加重控管力道。央行信用管措施實施以來，銀行不動產授信風險控制良好。

央行利率工具，主要用以穩定總體經濟。央將在適當時機升息，對未來房價有抑制作用，將有助選擇性信用管制措施發揮功效，協助促進金融穩定。

未來央行貨幣政策原則上將會朝向緊縮，但仍會保留彈性空間，以因應新的不確定性出現：主要是全球疫情演變、美中競爭態勢發展、氣候變遷帶來災害等，都可能增加全球景氣下行風險。