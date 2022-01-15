央行總裁楊金龍：將在適當時機升息 抑制房價

中央銀行日前才宣布對建商囤地採取限期動工的融資管制措施，央行總裁楊金龍今天早上在中華民國住宅學會年會暨30周年慶祝大會上，以「央行在健全房市方案中扮演的角色」為題發表演說，他強調，央行將在適當時機升息，對未來房價有抑制作用，將有助選擇性信用管制措施發揮功效，協助促進金融穩定 。

楊金龍說，由於近期房價上漲是全國性，央行不動產貸款選擇性信用管制措施的實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間，未來將持續滾動檢討，以促進金融穩定。

且為提升不動產貸款規範措施執行成效，央行將繼續強化其他配套措施， 包括建置更廣泛不動產貸款統計，進行更深入分析，以作為未來決策參考； 強化與金融機構進行溝通，尤其是要落實銀行授信風險差別定價原則，勿削價競爭；派員實地金檢，督促銀行落實法規遵循 （如去年間已辦理 55次專案金檢），以掌握銀行相關授信實務作業缺失，加強未來控管力道。

此外，央行將加強與金管會合作。例如，央行曾建請金管會加強控管票券商的不動產相關授信風險，金管會已採納執行。為加強控管金融機構不動產相關授信風險，金管會正對銀行辦理不動產貸款，加強授信限額及集中度管理；並研擬調高購地貸款、建築貸款、餘屋貸款及第三戶以上購置住宅貸款風險權數；另對票券公司辦理不動產業保證業務，以及融資租賃辦理不動產業融資，加 強管理。

除了央行採取控管房市動作，楊金龍強調，由於房價相關議題複雜，涉及金融穩定、居住正義、資源配置等方面 ，涵蓋層面相當廣泛，並有不動產市場結構性問題，涉及相關部會職 掌，實非央行所能獨力解決，而有賴各部會從需求面、供給面、制度面之短、中、長期措施加強合作

例如，運用金融與租稅措施及對預售屋銷售稽查等工具抑制房市需求；繼續擴增社會住宅及租金補貼戶數；並完 善不動產相關制度（含加強控管預售屋銷售行為、建立私法人購買住宅制度、精進房地稅基查估機制、健全住宅租賃市場等），方能有效消弭非理 性預期心理，並遏止炒作、囤房、養地等現象。