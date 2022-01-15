楊金龍示警：將於適當時機升息 房市管制尚有調整空間

政府打炒房還沒完！中央銀行總裁楊金龍今（15）日於「新冠肺炎疫情與房市發展」研討會演講時示警，央行將於適當時機升息抑制房價，未來貨幣政策原則上朝向緊縮，但仍會保留彈性空間，以因應疫情等新的不確定性出現；此外，央行選擇性信用管制實施期間將更長，且仍有精進調整的空間。

楊金龍今日獲邀參加中華民國住宅學會年會暨30周年慶祝大會，並以「央行在健全房市方案中扮演的角色」為題發表演講。

楊金龍指出，本次會議主題「新冠肺炎疫情與房市發展」，切中時局。在房市健全方案中，央行採取的角色有三大重點，包括將在適當時機升息；央行不動產貸款選擇性信用管制措施的實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間，未來將持續滾動檢

討；另外，影響房價因素眾多，並涉及相關部會職掌，須由中央部會及地方政府從短、中、長期措施來共同因應。

楊金龍表示，央行利率工具，主要用以穩定總體經濟；央行將在適當時機升息，對未來房價有抑制作用，將有助選擇性信用管制措施發揮功效，協助促

進金融穩定。

未來央行貨幣政策原則上將會朝向緊縮，但仍會保留彈性空間，以因應新的不確定性出現：主要是全球疫情演變、美中競爭態勢發展、氣候變遷帶來災害等，都可能增加全球景氣下行風險。

楊金龍表示，由於近期房價上漲是全國性，本次本行不動產貸款選擇性信用管制措施的實施期間可能會更長，且尚有精進調整空間，未來將持續滾動檢

討，以促進金融穩定

基於全球資金仍然充沛，近期國內房價上漲是全國性的，且不動產貸款餘額年增率仍居高，未來選擇性信用管制實施期間將更長，且仍有精進調整的空間。央行將持續滾動檢討調整選擇性信用管制措施，以促進金融穩定。

楊金龍說，為提升不動產貸款規範措施執行成效，央行將續強化其他配套措施，包括建置更廣泛不動產貸款統計，進行更深入分析，以作為未來決策參考；強化與金融機構進行溝通，讓其了解央行意向並落實規範，尤其是落實授信風險差別定價原則，勿削價競爭；派員實地金檢，督促銀行落實法規遵循(如 2021年間已辦理 55次專案金檢)，以掌握銀行相關授信實務作業缺失，以加強未來控管力道。

楊金龍表示，影響房價因素眾多，並涉及相關部會職掌，須由中央部會及地方政府從短、中、長期措施來共同因應。