台北霞海城隍廟與一卡通續推線上祈福、賣幸福鞋一卡通

經濟日報 / 記者彭慧明／即時報導

為了避免群聚以及爭取網路世代，寺廟近年來早已推動「線上點燈、祈福」，新年到，民間信仰到廟裡祈福點燈，求平安符，祈求一年闔家平安順遂，是一年復始重要的民間活動。台北霞海城隍廟一卡通公司宣布今年持續合作，提供民眾線上點燈、完成祈福儀式。一卡通並將祈求城隍夫人庇佑家庭和樂的幸福鞋設計出《霞海城隍夫人幸福鞋香包一卡通》，展現時代新意，更具實用性、更貼近生活。即日起應景提供民眾現貨購買，滿足大家新年祈福及送禮需求。

疫情後為減少接觸，許多廟宇民俗活動紛紛新增線上祈福服務，透過線上服務可服務的信眾範圍更廣，不僅省時便利，還可降低接觸風險。一卡通公司與台北霞海城隍廟去年農曆5月合作「梁皇祝壽法會」線上報名及一卡通MONEY（原LINE Pay Money）電子支付服務，並陸續新增平安燈、光明燈、財利燈及元辰燈等祈福儀式線上服務，全台民眾可把握機會多加利用。

台北霞海城隍廟落成超過160年，以姻緣廟聞名外，祈求城隍夫人一雙夫人鞋守護家庭和樂，是眾所周知的民俗活動。現在除了祈求傳統的幸福鞋護佑家庭外，台北霞海城隍廟與一卡通公司合作推出《霞海城隍夫人幸福鞋香包一卡通》，跳脫城隍夫人幸福鞋的樣貌，注入時代新創意，以城隍夫人知名的幸福鞋形象，重新設計成愛心形狀的香包一卡通，由大稻埕知名的繡花衣鞋名店「小花園」負責刺繡工藝，細緻的緞面刺繡手感，繡有花語為祝福家族繁榮昌盛和幸福美滿的君子蘭，內層還特別包覆城隍夫人祈福香灰。

一卡通 霞海城隍廟

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