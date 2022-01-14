LINE Pay推出商店管理後台 「好夥伴」App上線

LINE Pay宣布推出全新商店管理後台「好夥伴」App，開放LINE Pay實體合作商店使用，凡使用收款QR Code、POS串接掃描結帳或申裝LINE Pay mini之LINE Pay實體合作商店，可透過手機於「好夥伴」App單一平台快速掌握多種商店管理功能及行銷工具，包括即時查詢交易撥款紀錄、設定管理權限、編輯商店宣傳圖文、迅速申請商戶貸款等。

LINE Pay憑藉拓展用戶及支付場景，目前是台灣行動支付龍頭，全台用戶數達千萬戶、合作支付據點超過34萬處。LINE Pay「好夥伴」App則是優化商店後台管理系統細節，讓店家使用手機即可輕鬆操作、隨處可用、享受便利的收款方式與商店管理功能。