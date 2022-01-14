隔離就賠10萬市場絕跡 這張防疫保單隔離確診都賠5萬

新冠肺炎(COVID-19)新變種病毒Omicron已擴大為社區感染，隨著春節將至，海外歸國、返鄉人潮湧現，使得國內疫情緊張氛圍升溫，新安東京海上產險瞭解民眾對零接觸投保的迫切需求，網路投保最新上架「防疫隔離險」(法定傳染病綜合保險)，隔離即理賠5萬元，若確診則再加5萬元，合計最高理賠10萬元，無職業類別限制，20-74歲投保單一保費666元，只要簡單4步驟就可完成投保，讓民眾用小錢規劃高保障，是國人防疫最心安的依靠。

具高傳染力的變種病毒Omicron來得又快又急，讓國人措手不及，新安東京海上產險發言人、副總經理呂文泉表示，變種病毒Omicron爆出本土疫情，國人染疫風險提高，新安東京海上產險深知民眾對防疫保單的殷切需求。

除網路投保外，新安東京海上產險實體通路銷售的「心安疫守」專案，更提供涵蓋全疫苗接種、隔離、確診及突發傷病等4大保障，除因隔離或確診分別最高理賠5萬元外，民眾更享有疫苗接種法定傳染病實支實付住院醫療保險20萬元的高額保障，尤其保單開放自選保障組合，民眾可客製化個人專屬保單，且投保年齡擴大未滿20歲族群，是一家三代防疫最堅實的後盾。

值得一提的是，「法定傳染病隔離費用保險金」及「法定傳染病補償健康保險金」保障不侷限於新冠肺炎，凡是第一類至第五類法定傳染病都可申請理賠。

舉例來說，網路投保「防疫隔離險」後，在保險期間內因接觸到感染新冠肺炎患者，遭衛生主管機關開立隔離通知書並於國內接受隔離處置，之後又不幸確診(在保險生效前30天未曾確診)，新安東京海上產險將給付法定傳染病隔離費用保險金與法定傳染病補償保險金各5萬元。

新安東京海上產險提醒，民眾面對疫情除落實日常防疫措施，建議應事先備妥防疫保單做好準備，尤其透過網路投保，只要簡單4步驟就可完成線上投保並繳款，且經確認後保障隨即生效，是國人快速、便利又即時的防疫防護罩。