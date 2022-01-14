台新Richart號召「團援」 幫野孩子回家

農曆春節將至，迷途的台灣黑熊與白鼻心卻無法順利找到回家的路，這些無法團圓的「野孩子們」，需要更多的關注和援助。

根據統計，台灣每年都有數百隻野生動物因為誤觸人類陷阱、踏進人類社區，或因為人為不當飼養，導致受傷、折翼，甚至失去性命。

台新銀行數位品牌Richart年度公益盛事「浪浪公益活動」邁入第六個年頭，除過往關懷的流浪犬貓，今年更首度與社團法人台灣野灣野生動物保育協會合作，幫助更多流浪在外待援的野生動物們，找到回家的路。

台新銀行個人金融事業總處副執行長包國儀表示，台新銀行除了長期關注人文社會的關懷，也致力於推廣大自然和野生動物的保育。

Richart公益活動呼應品牌形象，過去由可愛的小白狗Richart帶頭關懷流浪的毛小孩，提供糧食、宣導絕育，喚起民眾對流浪犬貓的重視。今年延伸關懷的觸角，特別攜手台東池上的野灣協會，以「團援！幫野孩子回家」為號召主軸，邀請全台民眾跟著Richart的腳步，前進後山野生動物棲息地，一起守護超萌的台灣黑熊、穿山甲、白鼻心以及食蟹獴與牠們的好友。

即日起至3月31日，民眾只要「購買貼圖」、「於活動網站簽到聲援綁定Richart LINE官方帳號個人化服務」或「簽到後完成Richart開戶」，Richart就會提供野孩子團圓金，讓野灣協會擁有更多的資源拯救受傷的野生動物、協助治療、復原並重返山林。

詳細活動辦法請見Richart官網公告，或搜尋「團援！幫野孩子回家」。

包國儀表示，2021年Richart浪浪公益活動，連署過程吸引上萬人響應，並提供了20萬元支持動物生命教育和流浪動物絕育行動，五年來Richart關心毛孩的善舉更是累積超過百萬網友的回響與關注。

為了提倡更多人關注自然生態與動物議題，並把人性溫暖和關懷持續擴展，今年攜手和Richart同年成立的野灣協會，期盼透過專業的動物醫療服務等工作，幫助更多不幸落難的野孩子順利返家，並希望號召更多關心這片土地的人們，參與拯救野生動物的行動。

每年粉絲引頸期盼的Richart貼圖，累積下載近800萬人次，今年為回應粉絲期待，首度推出無使用效期限制的「Richart與他的Bro」LINE趣味貼圖，由Richart與野生動物夥伴們，搭配時下最熱門的流行用語組成，誇張逗趣兼具實用性的內容，有望成為2022新一波社群梗圖。

透過趣味的貼圖與活動，期盼民眾一同重視與響應Richart號召的「團援！幫野孩子回家」活動，為臺灣野生動物的保育盡一份心力。