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保誠人壽提前於26日給付滿期金 春節服務不打烊

經濟日報 / 記者陳怡慈／即時報導

因應即將到來的農曆春節，保誠人壽今(14)日表示，為體貼保戶，每年都會提前給付生存還本金、滿期金與理賠給付，讓保戶可以安心過好年。

隨著數位工具的普及，保誠人壽也鼓勵民眾在春節期間，善用多元便利的數位工具及服務管道，因應個人需求及使用習慣，藉由該公司的保戶e點通、智能客服「保寶」或免付費服務專線等，享有保誠人壽不中斷的即時貼心服務。

在2022開春之際，保誠人壽的網路投保平台，亦推出虎年大吉168活動，送給會員以及網路投保保戶虎年一路發的好運勢。

保誠人壽向來以客為本，考量到春節期間保戶對於現金的需求，將提前於2022年1月26日前提前給付保戶之滿期金、生存還本保險金與理賠給付。

今年的農曆春節假期長達九天，為確保對所有保戶的服務不會因假期而中斷，保誠人壽客服專線0809-0809-68也將於指定時段由專人接聽，為客戶提供各項服務。

鼓勵民眾善用保誠人壽快速便捷的數位服務，保誠人壽於春節期間提供零時差的優質服務，包括：

一、保戶e點通：保戶可透過保誠人壽官方網站保戶e點通查詢保單、申請借款以及使用24小時零時差的線上服務。

二、智能客服「保寶」：提供多元溝通管道，保戶可以透過保誠人壽官方網站、網路投保網站、LINE一起好幸福朋友圈、FB粉絲團，選擇習慣使用的平台，洽詢智能客服「保寶」，取得服務。

三、理賠聯盟鏈：若保戶同時有多家保險公司需申請理賠，可善加利用保誠人壽理賠聯盟鏈服務，於保誠人壽官網提出申請，即可享有一家申請，多家文件互通的便捷理賠服務，讓您免於向各保險公司提出申請的奔波與不便。

面對Omicron變異株的威脅，保誠人壽提醒民眾，儘量避免群聚，以視訊拜年取代面對面接觸，確實做好個人健康管理加強防疫，才是保護自己及家人最重要的不二法門。

長達九天的春節假期，民眾不妨趁機善用保險公司提供的各項數位服務，透過簡單的測驗，為自己進行健康、保障等各方面的檢視。

例如：保誠幸福秘境，讓民眾探索自己的保險需求；健康大數據，讓民眾檢視健康風險及獲取相關知識；兒童健康模組，讓民眾了解家中孩子的成長。

若有投保需求，可以利用網路投保的便利性在家e指搞定完成投保。

即日起至今年3月底，保誠人壽網路投保平台特別推出虎年大吉168活動，民眾只要註冊保誠人壽網路投保會員、會員推薦親友加入會員，或完成網路投保，就有機會獲得Line Points點數66點、168點、888點等紅包，為自己虎年獲得開運好兆頭。

保誠人壽秉持著以客為本的精神，持續透過數位創新科技，提供多元化的保險商品與加值服務，為客戶邁向幸福人生的好夥伴，陪伴客戶一起守護所愛的人，以正面、積極、主動的態度，掌握自己和家人的幸福人生。

保險金 理賠 春節

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